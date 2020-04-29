Son dakika: AB'den Afrin'deki terör saldırısı hakkında açıklama
Son dakika haberleri... Avrupa Birliği, "Suriye'nin Afrin ilçesindeki korkunç terör saldırısının hiçbir gerekçesi olamaz. Sorumlular hesap vermelidir." şeklinde bir açıklama yaptı.
Suriye'nin Afrin ilçesinde terör örgütü PKK/YPG'nin gerçekleştirdiği kanlı saldırı saniye saniye kaydedildi. Bombalı araçla yapılan terör saldırısı sonrası 11'i çocuk olmak üzere 40 kişi hayatını kaybederken 47 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Avrupa Birliği, "Suriye'nin Afrin ilçesindeki korkunç terör saldırısının hiçbir gerekçesi olamaz. Sorumlular hesap vermelidir." şeklinde bir açıklama yaptı.
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