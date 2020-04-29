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Son dakika: AB'den Afrin'deki terör saldırısı hakkında açıklama

Son dakika haberleri... Avrupa Birliği, "Suriye'nin ilçesindeki korkunç terör saldırısının hiçbir gerekçesi olamaz. Sorumlular hesap vermelidir." şeklinde bir açıklama yaptı.

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Giriş Tarihi: 29.04.2020 Güncelleme Tarihi: 29.04.2020
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AB'DEN AFRİN'DEKİ TERÖR SALDIRISI HAKKINDA AÇIKLAMA

Suriye'nin ilçesinde terör örgütü PKK/YPG'nin gerçekleştirdiği kanlı saldırı saniye saniye kaydedildi. Bombalı araçla yapılan sonrası 11'i çocuk olmak üzere 40 kişi hayatını kaybederken 47 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Avrupa Birliği, "Suriye'nin Afrin ilçesindeki korkunç terör saldırısının hiçbir gerekçesi olamaz. Sorumlular hesap vermelidir." şeklinde bir açıklama yaptı.

Son dakika: Suriye'nin Afrin ilçesinde bombalı saldırı SON DAKİKA: SURİYE'NİN AFRİN İLÇESİNDE BOMBALI SALDIRI
Afrin'de terör örgütü PKK'nın saldırısı böyle görüntülendi! İşte patlama anı AFRİN'DE TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'NIN SALDIRISI BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ! İŞTE PATLAMA ANI

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