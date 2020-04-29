29 Nisan 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Pentagon'dan Türkiye'ye teşekkür mesajı

Pentagon'dan Türkiye'ye teşekkür mesajı

koronavirüsle mücadele kapsamında ABD'ye yardım gönderdi. ABD, Türkiye'nin yardımlarına teşekkür ederken, "Türkiye'ye NATO içerisinde gösterdiği örnek liderlikten dolayı müteşekkiriz" ifadelerine yer verildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.04.2020
ABONE OL
PENTAGON'DAN TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR MESAJI

ABD Savunma Bakanlığı Avrupa ve NATO Politikalarından Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Michael Ryan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında ABD'ye gönderdiği tıbbi yardımlardan dolayı 'ye teşekkür etti.

Son dakika: Türkiye'nin yardım uçağı ABD'ye indi SON DAKİKA: TÜRKİYE'NİN YARDIM UÇAĞI ABD'YE İNDİ

"ÖRNEK LİDERLİKTEN DOLAYI MÜTEŞEKKİRİZ"

Ryan, "Türkiye'ye ABD'ye yaptığı yardım ve Kovid-19 ile mücadelede NATO içerisinde gösterdiği örnek liderlikten dolayı müteşekkiriz." açıklamasında bulundu.

Türk ve Amerikan yetkililerinin bir haftadır bu yardımı koordine ettiklerini belirten Ryan, "Türkiye'nin İtalya ve İspanya, İngiltere ve Balkanlar'a yaptığı yardım gibi ABD'ye yaptığı yardım da NATO koordinasyonu ile yapıldı." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin desteğinin, ülkelerin zor zamanlarda birlikte çalışmasına örnek teşkil ettiğini belirten Ryan, "Bu krizin üstesinden gelmeye çalıştığımız bir zamanda, Türkiye ABD'ye yardım ederken, ABD olarak biz de yapabildiğimiz ölçüde başka müttefiklere yardım etmeye çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Donald Trump'a yardım mektubu SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN'DAN DONALD TRUMP'A YARDIM MEKTUBU

TÜRKİYE'NİN YARDIM ELİ ABD'YE DE UZANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine, ABD'ye gönderilen tıbbi yardım malzemelerini taşıyan Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait A400M tipi askeri kargo uçağı, ABD saatiyle 17.30 civarında (TSİ 00.30) başkent Washington yakınlarındaki Andrews Hava Üssü'ne inmişti.

Kolilerde, 500 bin maske, 400 bin önlük, 2 bin litre dezenfektan, 500 yüz koruyucu ve 400 N95 tipi maske ile 1500 koruyucu gözlük olduğu bildirilmişti.

Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülke olan ABD'de 1 milyondan fazla kişiye Kovid-19 teşhisi konulurken, 57 binden fazla kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’dan Türkiye’ye 'yardım' teşekkürü ABD DIŞİŞLERİ BAKANI MİKE POMPEO’DAN TÜRKİYE’YE 'YARDIM' TEŞEKKÜRÜ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA