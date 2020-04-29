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Afrin'de terör örgütü PKK'nın saldırısı böyle görüntülendi! İşte patlama anı

'nin ilçesinde terör örgütü /'nin gerçekleştirdiği kanlı saldırı saniye saniye kaydedildi. Bombalı araçla yapılan terör saldırısı sonrası 11'i çocuk olmak üzere 40 kişi hayatını kaybederken 47 kişinin de yaralandığı bildirildi.

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Giriş Tarihi: 29.04.2020
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AFRİN'DE TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'NIN SALDIRISI BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ! İŞTE PATLAMA ANI

'nin ilçesinde terör örgütü /'nin gerçekleştirdiği bombalı araç saldırısı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Afrin'de terör örgütü PKK'nın saldırısı böyle görüntülendi! İşte patlama anı AFRİN'DE TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'NIN SALDIRISI BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ! İŞTE PATLAMA ANI

Suriye'nin Afrin ilçesinin merkezinde terör örgütü PKK/YPG'nin sivillere yönelik gerçekleştirdiği bombalı araç saldırısında 11'i çocuk olmak üzere 40 kişi hayatını kaybederken 47 kişinin de yaralandığı bildirildi. Bombalı araç saldırısı güvenlik kameraları tarafından kaydedilirken patlama sonucu çıkan yangın, çevredeki araçların tamamen yanmasına neden oldu. Araçlarında mahsur kalan bazı sivillerin yanarak hayatını kaybettiği açıklandı.
Çevredeki mağazalar ve araçların da büyük hasar gördüğü belirtildi.

Son dakika: Suriye'nin Afrin ilçesinde bombalı saldırı SON DAKİKA: SURİYE'NİN AFRİN İLÇESİNDE BOMBALI SALDIRI

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