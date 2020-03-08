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Son dakika: Suriye'nin Afrin ilçesinde bombalı saldırı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 08.03.2020
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AFRİN'DE BOMBALI SALDIRI: ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Son dakika haberi... ’nin ilçesinde yüklü araçla düzenlenen saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

SON DAKİKA: 'nin ilçesinde yüklü araçla düzenlenen saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Yerel medya, saldırının yerel saatle 12.00 sıralarında gerçekleştiğini; 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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