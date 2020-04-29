29 Nisan 2020, Çarşamba
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TSK'nın yardım uçağı Güney Afrika'ya ulaştı

, Türkiye'nin yaptığı koronavirüs yardımlarının 'ya ulaştığını duyurdu. Açıklamada, tıbbi yardım malzemelerinin Türk Silahlı Kuvvetlerine () ait A-400M tipi uçakla Güney Afrika Cumhuriyeti'ne ulaştırılacağı kaydedildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.04.2020
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TSK'NIN YARDIM UÇAĞI GÜNEY AFRİKA'YA ULAŞTI

, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Cumhuriyeti'ne tıbbi yardım malzemesi ulaştırılacağını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kovid-19 ile mücadelede kullanılacak tıbbi yardım malzemelerinin, 'ın talimatıyla hazırlandığı belirtildi.

Açıklamada, tıbbi yardım malzemelerinin Türk Silahlı Kuvvetlerine () ait A-400M tipi uçakla Güney Afrika Cumhuriyeti'ne ulaştırılacağı kaydedildi.

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