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Türkiye'den Gazze Şeridi'ne yardım paketi

Özellikle koronavirüsle mücadelede dünyanın dört bir yanına yardım yapan , Gazze Şeridi'ne de Ramazan ayı nedeniyle yardım yaptı. Türkiye Diyanet Vakfı, Gazze Şeridi'ndeki ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımında bulundu.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.04.2020
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TÜRKİYE'DEN GAZZE ŞERİDİ'NE YARDIM PAKETİ

Diyanet Vakfı, Gazze Şeridi'ndeki ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımında bulundu.

Gazze Şeridi'ndeki Din işleri ve Vakıflar Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye Diyanet Vakfı'nın finansmanıyla yoksul ailelere 1000 gıda paketi dağıttıkları belirtildi.

Açıklamada, paketlerde ramazan ayı boyunca ailelerin ihtiyaç duyacağı tüm ürünlerin bulunduğu ifade edildi.

Gazze Vakıflar ve Din İşleri Bakanlık Müsteşarı Abdulhadi el-Aga, Filistinlilere yardım projelerinde öncü rol oynayan Türkiye'ye teşekkürlerini iletti.

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