Son dakika: Türkiye'nin yardım uçağı ABD'ye indi
Son dakika haberleri... Türkiye'nin, Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri olan ABD'ye tıbbi yardımlarını taşıyan askeri kargo uçağı ABD'ye ulaştı.
Milli Savunma Bakanlığı Twitter adresinden yaptığı açıklamada, "#COVID19 ile mücadele kapsamında ABD'ye tıbbi malzeme taşıyan Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait uçağımız Vaşington yakınlarındaki Andrews Hava Üssü'ne ulaştı." ifadelerine yer verdi.
Detaylar gelecek...
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