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Son dakika: Türkiye'nin yardım uçağı ABD'ye indi

Son dakika haberleri... 'nin, Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri olan ABD'ye tıbbi yardımlarını taşıyan askeri kargo uçağı ABD'ye ulaştı.

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Giriş Tarihi: 29.04.2020 Güncelleme Tarihi: 29.04.2020
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TÜRKİYE'NİN YARDIM UÇAĞI ABD'YE İNDİ

Milli Savunma Bakanlığı Twitter adresinden yaptığı açıklamada, "#COVID19 ile mücadele kapsamında ABD'ye tıbbi malzeme taşıyan Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait uçağımız Vaşington yakınlarındaki Andrews Hava Üssü'ne ulaştı." ifadelerine yer verdi.

Detaylar gelecek...

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Başkan Erdoğan açıklamıştı! Türkiye’nin yardım malzemeleri ABD’de BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLAMIŞTI! TÜRKİYE’NİN YARDIM MALZEMELERİ ABD’DE

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