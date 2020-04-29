29 Nisan 2020, Çarşamba
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Son dakika: Rusya'daki 333 Türk vatandaşı Türkiye'ye getirildi

Son dakika haberine göre 'nın başkenti 'daki vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında 'ye getirildi.

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Giriş Tarihi: 29.04.2020
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RUSYA'DAKİ 333 TÜRK VATANDAŞI TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ

Başkan 'ın talimatı, Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla gerçekleştirilen tahliye kapsamında 'dan kalkan Türk Hava Yolları'na ait uçak, - Havalimanı'na indi.

Uçaktaki vatandaşı, alınan tedbirler altında havalimanında bekletilen otobüs ve minibüslere bindirildi.

Türk vatandaşlarından 30'u daha sonra Cumhuriyet Yerleşkesinde Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Lebibe Ergin Karlıbel Öğrenci Yurdu'na getirildi.

Yurdun önünde gazetecilere açıklamalarda bulunan vatandaşlar, 'ye dönmekten dolayı mutluluk duyduklarını belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yetkililere teşekkürlerini iletti.

Öte yandan, Giresun ve 'daki yurtlarda karantinaya alınacak diğer 303 Türk vatandaşını taşıyan otobüsler ise bu kentlere hareket etti.

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