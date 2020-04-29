Son dakika: Rusya'daki 333 Türk vatandaşı Türkiye'ye getirildi
Son dakika haberine göre Rusya'nın başkenti Moskova'daki 333 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Türkiye'ye getirildi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla gerçekleştirilen tahliye kapsamında Moskova'dan kalkan Türk Hava Yolları'na ait uçak, Ordu-Giresun Havalimanı'na indi.
Uçaktaki 333 Türk vatandaşı, alınan tedbirler altında havalimanında bekletilen otobüs ve minibüslere bindirildi.
Türk vatandaşlarından 30'u daha sonra Ordu Üniversitesi Cumhuriyet Yerleşkesinde Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Lebibe Ergin Karlıbel Öğrenci Yurdu'na getirildi.
Yurdun önünde gazetecilere açıklamalarda bulunan vatandaşlar, Türkiye'ye dönmekten dolayı mutluluk duyduklarını belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yetkililere teşekkürlerini iletti.
Öte yandan, Giresun ve Trabzon'daki yurtlarda karantinaya alınacak diğer 303 Türk vatandaşını taşıyan otobüsler ise bu kentlere hareket etti.
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