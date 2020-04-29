Son dakika: Başkan Erdoğan polis kurşunuyla hayatını kaybeden Suriyeli gencin babasını aradı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Adana'da uygulama noktasında polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçması üzerine açılan uyarı ateşi sırasında kazara vurularak hayatını kaybeden Suriye uyruklu Ali Hemdan El Asani'nin babası Adnan Hemdan El Asani ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti.

"ALİ BİZİM DE EVLADIMIZDIR"

Başkan Erdoğan görüşmede, hayatını kaybeden Ali Hemdan El Asani'ye Allah'tan rahmet, ailesine baş sağlığı diledi. Öte yandan Başkan Erdoğan, Adnan Hemdan El Asani'ye "Ali bizim de evladımızdır, onun hakkını hukukunu koruma noktasında hiç şüpheniz olmasın" dedi.

Suriye halkına selam ve sevgilerini ileten Başkan Erdoğan, dün Afrin'de terör örgütü PKK/YPG tarafından gerçekleştirilen kanlı saldırıyı hazırlayan teröristin yakalandığını da ifade etti.