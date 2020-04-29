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Bakan Mevlüt Çavuşoğlu 'Somali' toplantısına katıldı

Dışişleri Bakanı , Afrika Birliği'nin düzenlediği "Somali Hakkındaki Yüksek Düzeyli Video Konferans Toplantısı"na katıldı. Bakan Çavuşoğlu, "Dost ve kardeş Somali'nin her daim yanındayız." ifadesini kullandı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.04.2020
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BAKAN ÇAVUŞOĞLU 'SOMALİ' TOPLANTISINA KATILDI

Dışişleri Bakanı , Afrika Birliği'nin düzenlediği "Somali Hakkındaki Yüksek Düzeyli Video Konferans Toplantısı"na katıldı.

Bakan Çavuşoğlu, toplantıya ilişkin Twitter'dan paylaşımda bulundu.

Toplantıda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sonrasında siyasi geçiş ve barış süreçlerini desteklemek için birlikte atılabilecek adımları ele aldıklarını belirten Çavuşoğlu, "Dost ve kardeş Somali'nin her daim yanındayız." ifadesini kullandı.

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