29 Nisan 2020, Çarşamba
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Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste yeni vaka sayısını açıkladı | 29 Nisan Çarşamba

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste yeni vaka sayısını açıkladı | 29 Nisan Çarşamba

Son dakika haberleri... , Twitter'dan koronavirüste son vaka sayısını açıkladı. Bakan Koca'nın açıkladığı son verilere göre, son 24 saatte 43.498 kişiye Kovid-19 testi yapıldı 2.936 kişiye tanı konuldu. Bugün 89 kişi hayatını kaybederken 5.231 kişi iyileşti.

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Giriş Tarihi: 29.04.2020 Güncelleme Tarihi: 29.04.2020
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BAKAN KOCA SON VAKA SAYISINI AÇIKLADI

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Bakan Koca şu ifadeleri kullandı: Test sayısındaki artışa kıyasla vaka sayısındaki artış öngörülebilir düzeyde. İyileşen hastalarımızın sayısı 44.000'i, toplam vaka sayımızın da üçte birini geçti. Yoğun bakıma ihtiyaç duyan hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Tedbirde ısrarcı olalım.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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