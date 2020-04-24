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CHP’li İBB koronavirüs ile mücadele edilen şu günlerde sağlık ocağını sattı

’da fuar alanını hastane olarak gösteren ’nin skandalları bitmiyor. Tüm koronavirüs salgınıyla mücadele ederken CHP’li ’nin sağlık ocağını sattığı ortaya çıktı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.04.2020 Güncelleme Tarihi: 24.04.2020
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SÖZÜN BİTTİĞİ YER! İBB SAĞLIK OCAĞINI SATTI

Tüm 'yi şaşırtan bir gerçek ortaya çıktı. 'li , 'ni sattı. Sağlık ocağına "Boşaltın" ihtarnamesi çekildi.

CHP’li İBB koronavirüs ile mücadele edilen şu günlerde sağlık ocağını sattı CHP’Lİ İBB KORONAVİRÜS İLE MÜCADELE EDİLEN ŞU GÜNLERDE SAĞLIK OCAĞINI SATTI

SKANDAL PATLADI

Koronavirüs ile mücadele edilen bugünlerde yeni sağlık merkezleri açılmaya çalışırken virüse karşı büyük bir savaş verilirken 'nin Ziya Gökalp Aile Sağlı Merkezi'ni sattığı skandalı patladı.

BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

İBB'nin böyle bir dönemde bu hamleyi yapması ciddi tepkilere yol açtı. 5 yıldır vatandaşlara hizmet veren sağlık merkezinin satılması "Türkiye'yi aşağılamak için örnek verdikleri Uğanda'da bile böyle bir şey yapılmamıştır." dedirtti.

VAKFA SATILDI

Sağlık ocağına ihtarname çekilirken merkez, 2010 yılında ağustos ayın İBB ile KİPTAŞ ve imzalanan protokol üzerinden tarafından yapılıp hizmete hazır hale getirilmişti. Ancak İBB tarafından tarafından bir vakfa satıldığı ortaya çıktı.

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