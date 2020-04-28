Son dakika: Başkan Erdoğan'dan AK Parti MYK toplantısı öncesi açıklamalar
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti MYK toplantısı öncesinde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, Türkiye'de koronavirüs önemleri hakkında yaptığı açıklamada, "Normalleşme takvimini olgunlaştığında paylaşacağız." ifadelerini kullandı.
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında video konferans ile yapılan toplantı saat 15.00'te başladı.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:
TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ
Hastalıktan yakamızı kurtarmak için tedbirleri uygulamaya devam etmemiz gerekiyor. 65 yaş üst ve 20 yaş altının haftalardır evden çıkamadığını unutmuyoruz. Kimi zaman 4 güne kadar varan yasakların insanımızın için ne demek olduğunu görüyoruz. Hayatı bnu derece sınırlandırmanın ülkemize maliyetinin farkındayız. Ancak bu süreçte fedakarlık yapmaz ve salgını diğer ülkelerle eş zamanlı olarak geride bırakmazsak daha büyük bedeller ödeyeceğimizi biliyoruz. Normalleşme takvimini olgunlaştığında paylaşacağız.
''NORMALLEŞME TAKVİMİNİ OLGUNLAŞTIĞINDA PAYLAŞACAĞIZ''
Salgın tedbirlerini, belirlediğimiz takvime göre aşamalı olarak kaldırdıkça inşallah ülkemizde üretim çarkları yeniden tam hız dönmeye, halkımızın ve devletimizin kasası tekrar dolmaya başlayacaktır. Normalleşme takvimini olgunlaştığında paylaşacağız. Önümüzdeki dönemde en büyük gücümüz olan milletimizin gönlündeki mümtaz yerimizi daha güçlendirmenin gayreti içinde olacağız.
Yaklaşık 1.5 ayı bulan bu dönemde metanetle davranan 83 milyon vatandaşımızın her birine şahsım ve partim adına şükranlarımı sunuyorum.
Salgın döneminde sağlık hizmetlerini en üst düzeyde tutmanın yanı sıra, her kesimden vatandaşımızın bu süreci atlatmasını sağlamaya çalıştık. İki ayrı grup halinde 4.4 milyon haneye 1000'er lira nakit desteği sağladık. Esnaftan, sanayiciye kadar reel kesimin tüm taraflarını rahatlatacak çok sayıda destek paketini uygulamaya koyduk.
Ekonomik istikrar kalkanı kapsamında açıkladığımız desteklerin tutarı 200 milyar lirayı buluyor. Eskiden Türkiye bu tür büyük kaynaklar, batan bankalar ve sebepsiz krizlerin bedelini ödemek için kullanırdı. Bu milletin ve ülkenin refahı, huzuru ve istikbali için harcanan her kuruş doğru yere gitmiş demektir. Salgın tedbirlerini kaldırdıkça inşallah üretim çarkları tam hız dönmeye, halkımızın ve devletimizin kasası tekrar dolmaya başlayacaktır.
Devlet ve millet olarak hep birlikte gereken iradeyi gösterip, çok çalışarak bu tarihi fırsatı değerlendirmekte kararlıyız. Ülkemizin son 18 yılında yapılan ve cumhuriyet döneminin tamamını kapsayan başarılarının mimarı olan AK Parti olarak bu süreci de başarıyla atlatacağız.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Yargıda koronavirüs önlemleri!
- Beklemedeler! Sayıları artıyor
- Pensilvanya’ya gidip Gülen’e namaz kıldırmış
- Diyanet İşleri Başkanı Erbaşı neden hedef aldıkları ortaya çıktı!
- 'Herküller'e mühendis Türklerin eli değdi!
- Haftaya okullar açılacak mı?
- 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak?
- Vali Yerlikaya'dan flaş market açıklaması
- İşte Türkiye'de ilk koronavirüs (Covid-19) takip merkezi
- Allah'ın hükümlerinden rahatsız olan bir baro daha
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: Haftaya okullar açılacak mı? 4 Mayıs'ta okullar açılıyor mu? MEB okullar ne zaman açılacak?
- 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak? 20 yaş altı 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar?
- ŞOK'ta 2 katalog bir arada! ŞOK 29 Nisan 2020 kataloğu dolu dolu! İşte 29 Nisan ŞOK aktüel ürünler kataloğu
- 1000 TL sosyal yardım başvuru nasıl yapılır? 1000 TL pandemi sosyal yardım 3. faz ödemeleri ne zaman?
- Son dakika: Askerlik yerleri belli oldu mu? 2020 Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?
- BEDAŞ son dakika: 16 ilçede elektrik kesintisi! 28 Nisan İstanbul'da elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?
- A101 28 Nisan 2020 kataloğunda neler var? A101'in salı günü indirimleri neler? İşte A101 aktüel ürünler kataloğu
- BİM 28 Nisan 2020 kataloğu sürprizlerle dolu! Bu hafta BİM'de neler olacak? İşte BİM aktüel ürünler kataloğu
- Son dakika: 1 Mayıs Cuma günü sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?
- TOKİ Manisa 2+1, 3+1 kura sonuçları isim listesi: 2020 Manisa TOKİ kura çekimi sonuçları sorgulama
- Dolarda son dakika gelişmesi! Kritik seviyeyi zorluyor! 28 Nisan euro ve dolar kuru ne kadar, kaç TL oldu?
- Gram, çeyrek altın fiyatları yükselecek mi? Uzmanlardan korona uyarısı! 28 Nisan canlı altın fiyatları ne kadar?