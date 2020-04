Diyanet İşleri Başkanlığı ihraç etti! İmam Zinnuri Kurt'un Pensilvanya’ya gidip Gülen’e namaz kıldırdığı ortaya çıktı

Bir dönem Hollanda Deventer Başkonsolosluğu Din Hizmetleri Ataşeliğinde görevli olan 15 Temmuz darbe girişiminin ardından KHK ile meslekten atılan imam hatip Zinnuri Kurt hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame düzenlendi. Hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istenen Zinnuri Kurt'un, "Ben Fetullahçıyım, onlarına arasında büyüdüm. İstediğiniz yere şikâyet edebilirsiniz. Hollanda içinde veya dışı üst bir göreve atanırsam şaşırmayın" gibi söylemlerde bulunduğu iddianamede yer aldı.



CAMİİ CEMAATİ TANIKLIK YAPTI

Zinnuri Kurt hakkında ilk etapta, Hollanda'dan İstanbul Üsküdar'a geldiği süre zarfında, İstanbul İl Müftülüğü tarafından bir iç soruşturma gerçekleştirildi. Müfettişler tarafından hazırlanan rapora göre Kurt, Üsküdar'da imamlık yaptığı camii cemaati tarafından, FETÖ'nün önemli elemanlarından bir tanesi olduğunu, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'le görüştüğünü dile getirdi. Zinnuri Kurt'un Türki Cumhuriyetlerde örgüte bağlı bir kuruluşta kendi isteğiyle görev yaptığı, örgüt lideri ve mensuplarının basılı yayınlarını kütüphane ve cami ortamında alenen bulundurduğu, kurbanla ilgili örgütün propagandasını yaptığı, görev ve sorumluluklarını yerine getirmede özen göstermediği raporda yer aldı.



TEPE YÖNETİMİYLE İRTİBATLI ÇIKTI

FETÖ ile iltisaklı KHK ile kapatılan 'İnayet Emekli Din Görevlileri Derneği'ne üye olduğu belirlenen Kurt'un 15 Temmuz darbe girişimi ardından 672 sayılı KHK ile görevinden ihraç edildiği öğrenildi. Örgütün tepe yönetiminden Ahmet Kirmiç, Süleyman Uysal ve Halit Esendir isimli yöneticilerle cep telefonu ile görüşmeler gerçekleştirdiği belirlendi.



İddianamede, şüpheli Kurt'un itiraflarına da yer verildi. Kurt ifadesinde Fetullah Gülen'in yanına gittiğini, orada Gülen'in kendisine hediye ettiği cübbe ile Cuma namazı müezzinliğini yaptığını anlattı.



Zinnuri Kurt şunları söyledi: "Ben 2010 yılı civarında bu Türk günü için yanımda bulunan diğer 5 arkadaşla birlikte Amerika ülkesine gidecektik. Amerika ülkesinde biz Houston şehrine gittik. Burada 3 veya 4 gün kadar kaldık. Buraya gittikten sonra ise ben O.K.'ye Fetullah Gülen'i görmek istediğimi söyledim. O.K. bana New York' a gitmeden önce bir taksicinin telefon numarasını verdi. Ben taksiciyi aradım. Bana bu taksicinin Fetullah Gülen'in yanında bulunan kişilerle irtibat kurmaya çalışacağını söyledi.



GÜLEN'İN CÜBBESİYLE MÜEZZİNLİK YAPTI

Beni alarak Fethullah Gülen'in yanına götürdü. Ben Gülen'in malikânesinin önüne geldikten sonra ismimi ve soy ismimi verdim. Beni bir süre sonra içeriye aldılar ancak randevuyu kimin ayarladığını tam olarak bilemiyorum. Ben buraya gittiğimde gece saatleriydi… Cuma günü öğle namazında ise ben Cuma namazının müezzinliğini yaptım. Cuma namazı esnasında ise bana birisi Fetullah Gülen'in hediye etmiş olduğu cübbeyi omuzlarıma geçirdi ve bunun Gülen'in hediyesi olduğunu söyledi.



GÜLEN'İN YANINA GELDİ

Akşam namazından sonra ise Gülen ile bana bire bir olarak bir randevu ayarlandı. Bu randevuyu Süleyman Uysal'ın ayarlamış olabileceğini düşünüyorum. Çünkü ben Gülen'in yanma gittiğimde kendisi de bu malikânedeydi. Akşam namazından sonra beni Fetullah Gülen'in yanına aldılar…



FETÖ'YE NAMAZ KILDIRDI

Bu görüşme anında ise bana yanında bulunan yardımcılarından bir tanesi 'Hocam cübbe takkesiz olmaz' diyerek bana Gülen'in hediyesi olan bir takke hediye etti. Cumartesi günü sabah namazında ise Gülen 'Sabah namazını misafir olan hocamız kıldırsın' dedi ve buradaki sabah namazını ben kıldırdım.



Kahvaltıdan sonra ise ben taksici arkadaşla irtibat kurdum. Kendisi beni havaalanına bıraktı. Ben de diğer gruptan ayrı olarak Türkiye' ye kendim geldim."



"ALEVİLERLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR YAPACAĞINI SÖYLEDİ"

Kurt ayrıca örgüt üst düzeylerinden Süleyman Uysal ile ilgili de şunları söyledi: "Süleyman Uysal ile Pensilvanya'da tanıştıktan sonra kendisi ile hemşerilik bağı kurduk. Kendisi bana Fetullah Gülen'in en eski talebelerinden olduğunu söyledi. Bu şekilde aramızda bir samimiyet oluştu. Bu sebepten kendisiyle ara ara görüşüyorduk. Bana sık sık Ankara iline geldiğini burada birçok tanıdığının olduğunu ve Alevilerle ilgili çalışmalar yapacağını söylemişti."

FETÖ davetlisi olarak ABD'de Gülen'le görüşüp Pensilvanya'da imamlık yapan Zinnur Kurt'un 4 sene önce Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan ihraç edildiği ortaya çıktı.



Bir dönem Hollanda Deventer Başkonsolosluğu Din Hizmetleri Ataşeliği'nde görev yapan Kurt 15 Temmuz hain darbe girişiminin hemen ardından Diyanet'ten ihraç edilmiş. 1 Eylül 2016 tarihinde yayınlanan 672 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca Zinnur Kurt' kurumdan uzaklaştırılmış.



Sema ALİM DALGIÇ/SABAH