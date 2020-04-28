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Zeytinburnu açıklarında onlarca gemi koronavirüs salgınının bitmesini bekliyor

nedeniyle alınan önlemlerle birlikte ülkeler arası ticaretin azalmasıyla yük bulamayan gemiler, açıklarına demirledi. Gemilerdeki personelin ihtiyaçları acentelere ait küçük teknelerle yapılıyor.

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Giriş Tarihi: 28.04.2020 Güncelleme Tarihi: 28.04.2020
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açıklarında onlarca demirledi. salgını nedeniyle ülkelerin aldığı önlemler ve azalan ticaret yüzünden Zeytinburnu açıklarına demirleyen gemilerin sayısı her geçen gün artıyor.

MEKİK DOKUYORLAR

Gemilerde zorunlu olarak bulunması gereken personelin ihtiyaçları ise bağlı oldukları acentelere ait küçük teknelerle sağlanıyor. tekneleri gün boyu gemiler arasında mekik dokuyor.

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Gemilerin demirli oldukları sürelerde bakımlarının yapıldığı, ambarlarının havalandırıldığı öğrenildi. Zeytinburnu sahiline demirleyen onlarca gemi havadan görüntülendi.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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