İzmir Barosu "nefret"te sınır tanımıyor! Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın "zina ve eşcinsellik" sözlerinden rahatsız oldular
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın Kur'an-ı Kerim'in hükümlerini yüksek sesle duyurması İzmir Barosu'nu da rahatsız etti. Sabah'tan Kenan Kıran'ın haberine göre; İzmir Barosu, Ali Erbaş’ın, zina ve eşcinsellik konusunda İslam’ın görüşünü açıklamasını, “nefret söylemi” olarak tanımladı. İşte baronun o skandal açıklamaları...
İzmir Barosu; Ankara Baro Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma açılmasına ilişkin açıklamada bulundu. Sabah'tan Kenan Kıran'ın haberine göre; İzmir Barosu, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın, zina ve eşcinsellik konusunda İslam'ın görüşünü açıklamasını, "nefret söylemi" olarak tanımladı.
ALİ ERBAŞ'IN AÇIKLAMALARI "NEFRET" SÖYLEMİYMİŞ!
İzmir Barosu'nun açıklaması şöyle:
"Diyanet İşleri Başkanı'nın resmi evlilik taşımayan ilişki pratiklerine, HIV'le yaşayan kişilere ve LGBTİ+lara yönelik nefret suçu niteliğindeki söylemlerini kınama açıklaması yapan Ankara Barosu Başkanı ve Yönetim Kurulu üyesi meslektaşlarımıza, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma açıldığını öğrenmiş bulunmaktayız."
"Kamu kurumu temsilcilerinin nefret söylemlerine engel olmayanlar, bu söylemleri teşhir edenleri hedef alıyorlar. Nefrete karşı yaşamı ve yaşamın renklerini savunanların değil, nefret tohumları ekerek toplumu ayrıştıranların yargılanması gerektiğini düşündüğümüzü ve bu vesileyle Ankara Barosu ile yan yana durmaktan onur duyduğumuzu kamuoyuna saygı ile duyururuz. Ankara Barosu yalnız değildir."
"İSLAM ZİNAYI EN BÜYÜK HARAMLARDAN KABUL EDİYOR. LÛTÎLİĞİ, EŞCİNSELLİĞİ LANETLİYOR"
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ankara Hacı Bayram Camii'nde, temsili Cuma namazını kıldırdı. Prof. Dr. Erbaş, Cuma hutbesinde tüm insanlığa, "Ey insanlar! Canımıza, aklımıza, inancımıza, malımıza ve neslimize zarar veren şeylerden uzak duralım" çağrısında bulunmuştu.
Prof. Dr. Ali Erbaş hutbesinde; "Ey insanlar! İslam zinayı en büyük haramlardan kabul ediyor. Lûtîliği, Eşcinselliği lanetliyor. Nedir bunun hikmeti. Hastalıkları beraberinde getirmesi ve nesli çürütmesidir, bunun hikmeti. Yılda yüzbinlerce insan gayri meşru ve nikahsız hayatın islamî literatürdeki ismi zina olan bu büyük haramın sebep olduğu Hiv virüsüne maruz kalıyor. Geliniz bu tür kötülüklerden insanları korumak için birlikte mücadele edelim" ifadelerini kullanmıştı.
(KENAN KIRAN / SABAH)
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