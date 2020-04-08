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Ramazan'da camiler açık olacak mı? Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş A Haber'de yanıtladı!

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Giriş Tarihi: 08.04.2020 Güncelleme Tarihi: 08.04.2020
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RAMAZAN'DA CAMİLER AÇIK OLACAK MI?

A Haber'e konuk olan Başkanı , ‘'da camiler açık olacak mı?’ sorusuna ‘Cemaatle namaza ara verdik. Bu salgın sürdüğü sürece Ramazan'da da teravih namazları kılınmayacak’ diye yanıt verdi.

Başkanı , A Haber Arka Plan'da Kerim Ulak'ın konuğu oldu. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, merak edilen "'da camiler açık olacak mı?" sorusuna da yanıt verdi.

Ramazan'da camiler açık olacak mı? Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş A Haber'de yanıtladı! RAMAZAN'DA CAMİLER AÇIK OLACAK MI? DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ALİ ERBAŞ A HABER'DE YANITLADI!

Erbaş, şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi burada önemli olan cemaatle namazın kılınmamasıdır. Biz 15 gün önce camilerimi cemaatle namaza kapattı. Ferdi olarak gündüz camiler ziyaret edilebilir. Ancak cemaatle namaz söz konusu değil. Koronavirüs salgını sürdüğü sürece Ramazan'da da teravih namazları kılınmayacak. Teravih namazı evde kılınacak"

Evlerin mescit haline getirilmesi gerektiğini vurgulayan Erbaş, "Çocuğumuzla teravih namazı kılabiliriz. Namazlarımızı kılabiliriz. Fertlerde karantina yoksa 2-3 kişi cemaatte yapabiliriz." ifadelerini kullandı.

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