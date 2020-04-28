BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Diyanet İşleri Başkanı'mızın yanındayız
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Diyanet İşleri Başkanı'mızın hutbesinde yer alan ifadelerin ve Diyanet İşleri Başkanı'mızın yanında olduğumuzu aziz milletimizle paylaşıyoruz" dedi.
BBP lideri Destici, yaptığı yazılı açıklamada, Ankara Barosu'nca Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a cuma hutbesindeki sözleri nedeniyle gösterilen tepkiyi ibretle takip ettiklerini belirtti. Erbaş'ın, ramazan ayında dinin kurallarını, emir ve yasaklarını dile getirmesinin asli görevi olduğunu belirten Destici, "Bu noktada sorgulanması gereken şudur; Ankara Barosu'nun görevi nedir? Diyanet İşleri Başkanı yahut kurumsal olarak Diyanet İşleri Başkanlığı'nın, görevlerini yaparken neyi nasıl söyleyeceğini belirlemek Ankara Barosu'nun işi değildir" dedi.
'İSTİFA ETMELERİ GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ'
BBP lideri Destici, kişilerin farklı dinlere mensup ya da herhangi bir dini kabul etmemiş olabileceklerine değinerek, şunları kaydetti:
"İslam düşmanlığı yapanların yahut herhangi bir sapkınlığı meşrulaştırmaya çalışanların, yönettikleri kurumların arkasına saklanmalarının ve hakaretlerini işgal ettikleri kurumların antetli kağıtları üzerinden sarf etmelerinin, millete, milletin değerlerine olduğu kadar görev yaptıkları kurumlara ve onların üyelerine saygısızlık olduğunu, bu yönüyle, bu açıklamayı kaleme alanların derhal görevlerinden istifa etmeleri gerektiğini düşünüyoruz. Bunun yanında, söz konusu açıklamanın içeriği ve üslubu itibariyle Diyanet İşleri Başkanlığı ve münferit olarak Diyanet İşleri Başkanı'nın yanında milletimizin inanç ve değerlerine de hakaret içerdiği kanaatimizi belirtiyor. Toplumsal bir gerginliğe fırsat vermeden konuyla ilgili yargının üzerine düşen görevi yerine getirmesini bekliyoruz. Diyanet İşleri Başkanı'mızın hutbesinde yer alan ifadelerin ve Diyanet İşleri Başkanı'mızın yanında olduğumuzu aziz milletimizle paylaşıyoruz. Unutmayalım ki tarih boyunca tüm dinler, tüm topluluklar, eşcinsellik başta olmak üzere cinsel sapkınlıkları ve zinayı lanetlemiştir. Konunun, aslında sadece bu olmadığının, bundan ibaret olmadığının farkında olduğumuzu hatırlatmayı, milletimize karşı bir görev sayıyoruz."
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