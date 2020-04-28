28 Nisan 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Diyanet İşleri Başkanı'mızın yanındayız

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Diyanet İşleri Başkanı'mızın yanındayız

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı , " Başkanı'mızın hutbesinde yer alan ifadelerin ve Diyanet İşleri Başkanı'mızın yanında olduğumuzu aziz milletimizle paylaşıyoruz" dedi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.04.2020
ABONE OL
DESTİCİ: DİYANET İŞLERİ BAŞKANI'MIZIN YANINDAYIZ

BBP lideri Destici, yaptığı yazılı açıklamada, 'nca Başkanı Ali Erbaş'a cuma hutbesindeki sözleri nedeniyle gösterilen tepkiyi ibretle takip ettiklerini belirtti. Erbaş'ın, ramazan ayında dinin kurallarını, emir ve yasaklarını dile getirmesinin asli görevi olduğunu belirten Destici, "Bu noktada sorgulanması gereken şudur; Barosu'nun görevi nedir? Diyanet İşleri Başkanı yahut kurumsal olarak Diyanet İşleri Başkanlığı'nın, görevlerini yaparken neyi nasıl söyleyeceğini belirlemek Ankara Barosu'nun işi değildir" dedi.

'İSTİFA ETMELERİ GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ'
BBP lideri Destici, kişilerin farklı dinlere mensup ya da herhangi bir dini kabul etmemiş olabileceklerine değinerek, şunları kaydetti:
"İslam düşmanlığı yapanların yahut herhangi bir sapkınlığı meşrulaştırmaya çalışanların, yönettikleri kurumların arkasına saklanmalarının ve hakaretlerini işgal ettikleri kurumların antetli kağıtları üzerinden sarf etmelerinin, millete, milletin değerlerine olduğu kadar görev yaptıkları kurumlara ve onların üyelerine saygısızlık olduğunu, bu yönüyle, bu açıklamayı kaleme alanların derhal görevlerinden istifa etmeleri gerektiğini düşünüyoruz. Bunun yanında, söz konusu açıklamanın içeriği ve üslubu itibariyle Diyanet İşleri Başkanlığı ve münferit olarak Diyanet İşleri Başkanı'nın yanında milletimizin inanç ve değerlerine de hakaret içerdiği kanaatimizi belirtiyor. Toplumsal bir gerginliğe fırsat vermeden konuyla ilgili yargının üzerine düşen görevi yerine getirmesini bekliyoruz. Diyanet İşleri Başkanı'mızın hutbesinde yer alan ifadelerin ve Diyanet İşleri Başkanı'mızın yanında olduğumuzu aziz milletimizle paylaşıyoruz. Unutmayalım ki tarih boyunca tüm dinler, tüm topluluklar, eşcinsellik başta olmak üzere cinsel sapkınlıkları ve zinayı lanetlemiştir. Konunun, aslında sadece bu olmadığının, bundan ibaret olmadığının farkında olduğumuzu hatırlatmayı, milletimize karşı bir görev sayıyoruz."

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı hedef alan Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan'ın sicili kabarık çıktı! DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ALİ ERBAŞ'I HEDEF ALAN ANKARA BAROSU BAŞKANI ERİNÇ SAĞKAN'IN SİCİLİ KABARIK ÇIKTI!
Temel Karamollaoğlu'ndan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a destek! TEMEL KARAMOLLAOĞLU'NDAN DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ALİ ERBAŞ'A DESTEK!
İçişleri Bakanı Soylu'dan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a destek İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU'DAN DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ERBAŞ'A DESTEK

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA