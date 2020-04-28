Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı hedef alan Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan'ın sicili kabarık çıktı!

Ankara Baro Başkanı Erinç Sağkan'ın, Helin Bölek'in ölümünün korku verdiğini iddia etti.



Sağkan, 3 Nisan 2020 tarihinde sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından paylaşımda bulundu ve "Bizler hayatta kalmak için evlerimize sığınmışken, Helin sesinin duyulması için canını öne sürmüştü. Tek isteği vardı adil yargılanmak. Duyurmaya çalıştığı sesi bu düzene ölümünden daha çok korku verdi. Çok üzgünüz. HelinBölek" ifadelerini kullandı.