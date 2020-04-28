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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı hedef alan Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan'ın sicili kabarık çıktı!
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın hutbede okuduğu Kur'an esaslarını hala "karanlık, ayrımcı ve ötekileştirici zihniyet" olarak nitelendiren Ankara Barosu'nun başkanı Erinç Sağkan'ın; DHKP-C terör örgütü üyesi Helin Bölek'in ölümüne üzüldüğü açıkladığı öğrenildi. Erinç Sağkan; 27 Mayıs 2013'te başlayan, 22 gün boyunca 79 ile yayılan Gezi Parkı kalkışmasına da açık destek verdi. Ankara Barosu'nda "Lezbiyen", "gey", "biseksüel"lerle ilgili LGBT Hakları Merkezi kurdu. Sabah gazetesinden Kenan Kıran'ın özel haberi...
Giriş Tarihi: 28.04.2020 09:25 Güncelleme Tarihi: 28.04.2020 09:32
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