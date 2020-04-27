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İçişleri Bakanı Soylu'dan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a destek

, ramazanın ilk cuma hutbesindeki ifadelerinden dolayı bazı kesimlerin hedef seçtiği Başkanı 'a destek verdi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.04.2020
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BAKAN SOYLU'DAN DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ERBAŞ'A DESTEK

, ramazanın ilk cuma hutbesindeki ifadelerinden dolayı bazı kesimlerin hedef seçtiği Başkanı 'a destek verdi.

, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Kısa, net! Ali Erbaş hocamızı seviyoruz. Sözlerine de ihtiyacımız var." ifadesine yer verdi.

Başkan Erdoğan'dan Ankara Barosu'na Ali Erbaş tepkisi BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ANKARA BAROSU'NA ALİ ERBAŞ TEPKİSİ

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