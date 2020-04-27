İçişleri Bakanı Soylu'dan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a destek

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ramazanın ilk cuma hutbesindeki ifadelerinden dolayı bazı kesimlerin hedef seçtiği Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a destek verdi.

Bakan Soylu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Kısa, net! Ali Erbaş hocamızı seviyoruz. Sözlerine de ihtiyacımız var." ifadesine yer verdi.