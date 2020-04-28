28 Nisan 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan dar gelirli vatandaşlara konut müjdesi! Tarih verdi

Son dakika: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan dar gelirli vatandaşlara konut müjdesi! Tarih verdi

Çevre ve Şehircilik Bakanı , "Dar gelirli vatandaşlarımızı kolay ödeme koşullarıyla ev sahibi yapacak projemiz için önümüzdeki süreçte 64 bin konutun kurasını çekeceğiz. Konutlarımızın temellerini de söz verdiğimiz üzere Haziran ayı sonunda atmaya başlıyoruz. " dedi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.04.2020 Güncelleme Tarihi: 28.04.2020
ABONE OL
BAKAN KURUM'DAN DAR GELİRLİ VATANDAŞLARA KONUT MÜJDESİ
Çevre ve Şehircilik Bakanı , sosyal medya hesabından "100 bin yeni sosyal konut" projesine ilişkin bir paylaşım yaptı.

Kurum, "100 Bin Yeni Sosyal Konut' projemizin kura çekimleri kaldığı yerden devam ediyor. Bugün Manisa Köprübaşı, Akhisar, Salihli ve Denizli Güney projelerimizin kuraları çekilecek. " mesajını verdi.

"BUGÜN KURALAR ÇEKİLECEK"

Bakan Kurum, konuya ilişkin yapılan açıklamada, "100 Bin Yeni Sosyal Konut' projemizin kura çekimleri kaldığı yerden devam ediyor. Bugün Manisa Köprübaşı, Akhisar, Salihli ve Denizli Güney projelerimizin kuraları çekilecek. Kura çekimleri #TOKİ Başkanlığımızın sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanacak. Dar gelirli vatandaşlarımızı kolay ödeme koşullarıyla ev sahibi yapacak projemiz için önümüzdeki süreçte 64 bin konutun kurasını çekeceğiz. Konutlarımızın temellerini de söz verdiğimiz üzere Haziran ayı sonunda atmaya başlıyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan Elektrik Tüketim Desteği açıklaması! Rakamı duyurdu... BAKAN ZEHRA ZÜMRÜT SELÇUK'TAN "ELEKTRİK TÜKETİM DESTEĞİ" AÇIKLAMASI! RAKAMI DUYURDU...
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan Elektrik Tüketim Desteği açıklaması! Rakamı duyurdu...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA