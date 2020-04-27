CHP'li Gökçen ve HDP'li Kemalbay'ı Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’ın Kur’an-ı Kerim’den okuduğu ayetler rahatsız etti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen ve HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay; Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın, "İslam zinayı en büyük haramlardan kabul ediyor. Lûtîliği, Eşcinselliği lanetliyor" şeklindeki sözlerinden rahatsız oldu" şeklindeki sözlerinden rahatsız oldu.





GÖKÇEN, İSLAM'IN ZİNA VE EŞCİNSELLİĞE BAKIŞINI ANLATAN PROF. DR. ALİ ERBAŞ'I KINADI

Gökçe Gökçen, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından açıklamada bulundu, İslam'ın zina ve eşcinselliğe bakışını anlatan Prof. Dr. Ali Erbaş'ı kınadı.



Gökçen, "Böylesi bir sözün salgın döneminde ne kadar çok kişiyi hedef haline getireceğinin farkında olunmaması felaket.. Ayrıştırıcı ve nefret suçlarına adeta gerekçe yaratan bu söylemi ve dini duyguları kullanarak bunu yapanları kınıyorum" ifadelerini kullandı.





KEMALBAY, KUR'AN-I KERİM'DEN AYETLER OKUYAN ERBAŞ'I AYRIMCI OLMAKLA SUÇLADI

HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay da; Kur'an-ı Kerim'den ayetler okuyan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ı ayırımcı söylemlerde bulunmakla suçladı.

Kemalbay; "Koruyamıyorsunuz. Üstelik nefret söylemi yayarak LGBT+'ları ve HİV ile yaşayanları hedef haline getiriyorsunuz. Korona günlerinde Diyanet İşleri Başkanlığı ayrımcı söylemleri ile yaşam hakkını hiçleştirmekten vazgeçmeli" iddiasında bulundu.





GÖKÇEN VE KEMALBAY'IN RAHATSIZ OLDUĞU O HUTBE!

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ankara Hacı Bayram Camii'nde, temsili Cuma namazını kıldırdı. Prof. Dr. Erbaş, Cuma hutbesinde tüm insanlığa, "Ey insanlar! Canımıza, aklımıza, inancımıza, malımıza ve neslimize zarar veren şeylerden uzak duralım" çağrısında bulundu.





"İSLAM ZİNAYI EN BÜYÜK HARAMLARDAN KABUL EDİYOR. LÛTÎLİĞİ, EŞCİNSELLİĞİ LANETLİYOR"

Prof. Dr. Ali Erbaş hutbesinde; "Ey insanlar! İslam zinayı en büyük haramlardan kabul ediyor. Lûtîliği, Eşcinselliği lanetliyor. Nedir bunun hikmeti. Hastalıkları beraberinde getirmesi ve nesli çürütmesidir, bunun hikmeti. Yılda yüz binlerce insan gayri meşru ve nikahsız hayatın islamî literatürdeki ismi zina olan bu büyük haramın sebep olduğu Hiv virüsüne maruz kalıyor. Geliniz bu tür kötülüklerden insanları korumak için birlikte mücadele edelim" ifadelerini kullandı.

KENAN KIRAN / SABAH













