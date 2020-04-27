AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Ankara Barosu'na tepki
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "İslami değerleri dile getirdiği için Diyanet İşleri Başkanımız Sn Ali Erbaş hakkında, Ankara Barosu’nun yaptığı faşist açıklama tam bir terbiyesizliktir. Faşizmin en küstah ve terbiyesiz hallerinden birinin bir baro adına yapılan açıklamada görülmesi ibretliktir." ifadelerine yer verdi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarından öne çıkan satır başları:
"İslami değerleri dile getirdiği için Diyanet İşleri Başkanımız Sn Ali Erbaş hakkında, Ankara Barosu'nun yaptığı faşist açıklama tam bir terbiyesizliktir. Faşizmin en küstah ve terbiyesiz hallerinden birinin bir baro adına yapılan açıklamada görülmesi ibretliktir.
İnsanların inandıkları değer sistemine göre konuşması en doğal haktır. Anormal olan bunun tersini talep etmektir. Ankara Barosu'ndan kafasını uzatan faşist zihniyet, Sn Ali Erbaş'ı en temel haktan mahrum etmeye çalışan küstahça bir saldırganlık sergilemektedir.
Ali Erbaş hocamıza "sesi çağlar öncesinden gelen bu şahıs"diye hitap ederek güya değerlerin zamana bağlı olarak kıymet sahibi olacağına inanan bir kafa herşey olur ama hukukçu olmaz.Zamanın geçmesine bağlı olarak insan haklarının ve hukukun itibarsız olacağını düşünen bir kafa bu
Asıl mesele bu baronun geçmişinin ve bugünün hukukun prensipleriyle ve demokratik değerlerle ne kadar uyuştuğudur. Her türlü vesayeti, hukuku ve demokratik değerleri ayaklar altına alırcasına destekleyen bir yapıdır bu.
Ankara Barosu adına bu açıklamayı kaleme alanlar, baro mensubu hukuk insanlarını ve hukuk değerlerini aşağılamaktadır. Bir baronun sahip olması gereken değerlerle konuşmayanlar, başkalarına nasıl konuşacaklarını dayatmaktadırlar.
Sn Ali Erbaş'tan bahsederken "anılan şahsın içinde bulunduğu takvim yılında yaşamasına rağmen bundan sekiz-dokuz nesil önceki büyükleriyle aynı" düşünmesi gibi eleştiri kılıfına sokulmuş terbiyesizlikler sıralamışlar.
Bir baro açıklamasının bu kadar düşük bir anlayışla yapılması tarihe geçecektir. Aydınlanma'dan nasibini almamış sözde bir "Aydınlanmış despotizm" adına faşizmin en bilinen yargılarını sıralamış Ankara Barosu.
Dini değerleri savunanları en azılı Stalinist yöntemlerle suçlayanların Türkiye'ye çektirdiği acılar biliniyor. Bundan hiç ders almayan bir hukuk kurumu olamaz. Olsa olsa aynı faşizmi savunma konusunda kararlı bir zihniyettir karşımızdaki.
Türkiye'de herkesin kendi değer sistemi içinde konuşma hürriyeti esastır. Sorun İslami değerleri savunan Ali Erbaş hocamızın açıklamaları değil, demokratik değerlere göre buna saygı duyması gereken Ankara Barosu'nun bir kere daha militan bir baskıcılığa soyunmasıdır.
Ankara Barosu'nun Türkiye'deki faşist darbe zihniyetlerinin fotokopisi olan açıklamasında, Sn Ali Erbaş hocamız hakkında "halkı ellerinde meşalelerle meydanlarda 'cadı' diye kadın yakmaya davet etmesi" gibisinden ahlaksız bir ifade daha geçmektedir.
"Cadı avı"na çıkmış olanın Ankara Barosu olduğu açıktır. Ali Erbaş hocamız ve arkadaşları tüm insanlık ve özellikle kadınlar için hikmetli ve hukuka dayanan bir dünya dışında bir söylem üretmiyorlar. İslam'ın değerlerini savunurken nefret suçlarıyla mücadele ediyorlar.
Ankara Barosu'nun bu açıklamasını nefret suçunun ve ülkemize acılar yaşatmış faşist zihniyetin en net örneği olarak kaydediyoruz. Şiddetle kınıyoruz.
Hukukçularımızı ve tüm demokratları kimin neyi konuşacağına dair saldırgan açıklamalarda bulunan Ankara Barosu'nu kınamaya davet ediyoruz.
İslami değerleri dile getirdiği için Diyanet İşleri Başkanımız Sn @DIBAliErbas hakkında, Ankara Barosu'nun yaptığı faşist açıklama tam bir terbiyesizliktir. Faşizmin en küstah ve terbiyesiz hallerinden birinin bir baro adına yapılan açıklamada görülmesi ibretliktir.— Ömer Çelik (@omerrcelik) April 27, 2020
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