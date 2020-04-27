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Son dakika: İçişleri Bakanlığı açıkladı: Şüpheli 855 kişiden 402'si yakalandı

Son dakika haberi...: Sosyal medyada son 42 günde, Kovid-19'la ilgili asılsız ve provokatif paylaşım yapan şüpheli 855 kişiden 402'si yakalandı.

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Giriş Tarihi: 27.04.2020 Güncelleme Tarihi: 27.04.2020
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İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AÇIKLADI: 402 KİŞİ YAKALANDI
'nca, 42 günde asılsız ve provokatif koronavirüs paylaşımları yapan 402 kişinin yakalandığı açıklandı. Bakanlığın resmi Twitter hesabında yer alan açıklamada, "Sosyal medyada son 42 günde, asılsız ve provokatif koronavirüs paylaşımları yapan 6 bin 362 sosyal medya hesabı incelendi, 855 şüpheli tespit edildi, 402 kişi yakalandı" denildi.

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