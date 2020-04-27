Corona virüs sonrası gündeme gelmişti! Kronik rahatsızlıklar kimlik bilgilerine mi eklenecek?
Koronavirüs salgını nedeniyle 20 yaş altı ve 65 yaş üstüyle birlikte kronik rahatsızlığı bulunanlara da sokağa çıkma yasağı getirilmişti. Genelgenin ardından kronik rahatsızlığı bulunanların tespit edilmesi konusunda sağlık bilgilerinin kimliklere eklenmesi konusu gündeme geldi. Konuyu hukuksal boyutlarıyla ele alan Prof. Dr. Mehmet Genç, sağlık bilgilerinin eklenmesinin kişisel verileri koruma kanuna aykırı olduğuna dikkat çekti.
İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile koronavirüsün Türkiye'de yayılmasını önlemek amacıyla 65 yaş üstü ve 20 yaş altı ayrıca kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların sokağa çıkması yasaklanmıştı. Genelgenin ardından kronik rahatsızlıkların tespiti noktasında kimlik bilgilerine sağlık durumunun dahil edilmesi tartışıldı. Konuyu hukuksal boyutlarıyla ele alan Prof. Dr. Mehmet Genç, sağlığın kişisel veri kapsamına girdiğini belirterek böyle bir yöntemin uygulanmasının mümkün olmadığını söyledi.
Yeni korona virüs (Covid-19) hızla yayılarak hayati riske neden olmaya devam ediyor. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı, yayınladığı genelgeyle 60 yaş ve üzeri, 20 yaş ve altı ayrıca kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ikametlerinden dışarı çıkmaları, açık alanlarda, parklarda dolaşmaları ve toplu ulaşım ile seyahat etmelerini sınırlandırarak sokağa çıkmalarını yasakladı. Genelgenin yayınlanmasının ardından yasağı delmeleri durumunda kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların tespitinin nasıl yapılacağı merak konusu oldu. Çeşitli mecralarda kronik rahatsızlıkların kimlik bilgilerine dahil edilmesi fikri tartışılırken, Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Mehmet Genç, bu durumun kişisel verileri koruma kanuna aykırı olduğuna dikkat çekti.
KİŞİSEL VERİ NELERİ KAPSAR?
Kişisel verilerin kapsamına ilişkin bilgiler veren Prof. Dr. Genç, "Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Kişisel veri, kişinin fiziksel, ekonomik, kültürel, sosyal veya psikolojik kimliğini ifade eden somut bir içerik taşıması veya kimlik, vergi, sigorta numarası gibi herhangi bir kayıtla ilişkilendirilmesi sonucunda kişinin belirlenmesini sağlayan tüm halleri kapsar" dedi.
"HUKUKA UYGUN OLMAZ"
"Anayasamızın 20. maddesinde düzenlenen 'Özel Hayatın Gizliliği ve Korunması Hakkı' kişinin temel hak ve özgürlüklerinden biri olup, anayasal düzeyde tanınan ve korunan bir haktır" diyen Prof. Dr. Mehmet Genç, "Kişisel veriler, genel olarak sağlığı da kapsar. Hukukun güvencesi altında olan bir hakkın, kişinin iradesi veya yetkili bir yargı kararı olmaksızın kişilerin sağlıkları da dahil kişisel bilgilerinin bir şekilde alenileştirmesi tartışmasız hukuka uygun olmaz" diye konuştu.
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