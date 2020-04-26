Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan izolasyon uyarısı!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından sosyal mesafe ve izolasyon uyarısı yaptı. Bakan Koca paylaşımında, ''Biri tuz yerine Koronavirüs uzatabilir. Kalabalık iftarları gelecek yıl yapalım. Hayırlı iftarlar.'' ifadelerini kullandı.
Bakan Koca paylaşımında şu ifadeleri kullandı: Biri tuz yerine Koronavirüs uzatabilir. Kalabalık iftarları gelecek yıl yapalım. Hayırlı iftarlar.
Biri tuz yerine Koronavirüs uzatabilir. Kalabalık iftarları gelecek yıl yapalım. Hayırlı iftarlar. pic.twitter.com/JxQVhFfIkG— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 26, 2020
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