Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan izolasyon uyarısı!

Bakan Koca paylaşımında şu ifadeleri kullandı: Biri tuz yerine Koronavirüs uzatabilir. Kalabalık iftarları gelecek yıl yapalım. Hayırlı iftarlar.

Biri tuz yerine Koronavirüs uzatabilir. Kalabalık iftarları gelecek yıl yapalım. Hayırlı iftarlar. pic.twitter.com/JxQVhFfIkG — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 26, 2020