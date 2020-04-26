26 Nisan 2020, Pazar
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan izolasyon uyarısı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından sosyal mesafe ve izolasyon uyarısı yaptı. paylaşımında, ''Biri tuz yerine Koronavirüs uzatabilir. Kalabalık iftarları gelecek yıl yapalım. Hayırlı iftarlar.'' ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 26.04.2020
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BAKAN KOCA'DAN İZOLASYON UYARISI!

paylaşımında şu ifadeleri kullandı: Biri tuz yerine Koronavirüs uzatabilir. Kalabalık iftarları gelecek yıl yapalım. Hayırlı iftarlar.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son vaka sayısını açıkladı | 26 Nisan Pazar SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA KORONAVİRÜSTE SON VAKA SAYISINI AÇIKLADI | 26 NİSAN PAZAR

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