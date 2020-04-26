Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son vaka sayısını açıkladı | 26 Nisan Pazar

Bakan Koca şu ifadeleri kullandı: Temaslı sayısı ve temas ortamı azaldığı için 50.000'e varan günlük test kapasitemizin 30.000'i kullanıldı. Son 20 gün içinde yeni vaka sayısının en düşük olduğu gün, bugün oldu. Yoğun bakım desteği alan hastalarımızın sayısındaki azalma devam etti.

Bakan Koca'nın açıkladığı verilere göre son 24 saatte 30.177 Kovid-19 testi yapıldı, 2.357 kişiye tanı konuldu. Toplamda test sayısı 889.742 oldu.

SON 20 GÜNÜN EN DÜŞÜK VAKA SAYISI

Bugün 2.357 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Bakan Koca, bu rakamın son 20 gün içinde yeni vaka sayısının en düşük olduğunu açıkladı.