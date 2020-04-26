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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son vaka sayısını açıkladı | 26 Nisan Pazar

Son dakika haberi... , Twitter'dan koronavirüste son vaka sayısını açıkladı. Bakan Koca'nın açıkladığı verilere göre son 24 saatte 30.177 kişiye Kovid-19 testi yapıldı 2.357 kişiye tanı konuldu. Son 24 saatte 99 kişi hayatını kaybederken 3.558 kişi sağlığına kavuştu.

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Giriş Tarihi: 26.04.2020 Güncelleme Tarihi: 26.04.2020
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BAKAN KOCA SON VAKA SAYISINI AÇIKLADI

Bakan Koca şu ifadeleri kullandı: Temaslı sayısı ve temas ortamı azaldığı için 50.000'e varan günlük test kapasitemizin 30.000'i kullanıldı. Son 20 gün içinde yeni vaka sayısının en düşük olduğu gün, bugün oldu. Yoğun bakım desteği alan hastalarımızın sayısındaki azalma devam etti.

Bakan Koca'nın açıkladığı verilere göre son 24 saatte 30.177 Kovid-19 testi yapıldı, 2.357 kişiye tanı konuldu. Toplamda test sayısı 889.742 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son vaka sayısını açıkladı SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA KORONAVİRÜSTE SON VAKA SAYISINI AÇIKLADI

SON 20 GÜNÜN EN DÜŞÜK VAKA SAYISI

Bugün 2.357 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Bakan Koca, bu rakamın son 20 gün içinde yeni vaka sayısının en düşük olduğunu açıkladı.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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