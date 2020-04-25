Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Ülkemle gurur duyuyorum
Twitter hesabı üzerinden Şehir hastanelerinin fotoğraflarını paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''Yakın yıllarda hiçbir ülke sağlığa bu kadar dikkat etmedi. Ülkemle gurur duyuyorum.'' ifadelerini kullandı.
Koronavirüsle mücadelesiyle dünyaya örnek olan Türkiye hızla şehir hastanelerini hizmete hazır hale getirdi. Bakan Koca, Türkiye'nin sağlık alanındaki başarısından duyduğu gururu Twitter'dan paylaştı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaşımında şu ifadeleri kullandı: Yakın yıllarda hiçbir ülke sağlığa bu kadar dikkat etmedi. Ülkemle gurur duyuyorum.
İşte Bakan Koca'nın paylaşımı:
Yakın yıllarda hiçbir ülke sağlığa bu kadar dikkat etmedi. Ülkemle gurur duyuyorum. #ÜlkemleGururDuyuyorum pic.twitter.com/ZKPmjoE631— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 25, 2020
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