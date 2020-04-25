25 Nisan 2020, Cumartesi
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Ülkemle gurur duyuyorum

Twitter hesabı üzerinden Şehir hastanelerinin fotoğraflarını paylaşan , ''Yakın yıllarda hiçbir ülke sağlığa bu kadar dikkat etmedi. Ülkemle gurur duyuyorum.'' ifadelerini kullandı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.04.2020
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SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA: ÜLKEMLE GURUR DUYUYORUM

Koronavirüsle mücadelesiyle dünyaya örnek olan Türkiye hızla şehir hastanelerini hizmete hazır hale getirdi. Bakan Koca, Türkiye'nin sağlık alanındaki başarısından duyduğu gururu Twitter'dan paylaştı.

paylaşımında şu ifadeleri kullandı: Yakın yıllarda hiçbir ülke sağlığa bu kadar dikkat etmedi. Ülkemle gurur duyuyorum.

İşte Bakan Koca'nın paylaşımı:

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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