25 Nisan 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri AK Parti Mersin İl Başkanlığı kurgu görüntüler için harekete geçti! 'CHP'nin İstanbul İl Başkanı acaba bu filmin yapımcısı mıdır?'

AK Parti Mersin İl Başkanlığı kurgu görüntüler için harekete geçti! 'CHP'nin İstanbul İl Başkanı acaba bu filmin yapımcısı mıdır?'

Erdemli ilçesinde çekilen kurgu görüntüler hakkında açıklamada bulunan AK Parti Mersin İl Başkanı avukat , “Söz konusu röportajdan önce röportajın 'nin İl Başkanı tarafından dolaşıma sokulmuştur. Ve CHP'nin İstanbul İl Başkanı hemen partimizi suçlayan bir pozisyon almıştır. CHP'nin İstanbul İl Başkanı acaba bu filmin yapımcısı mıdır?” dedi. Ercik, “AK Parti Mersin İl Başkanlığı olarak bu videonun kim ya da kimlerin yönlendirmesi ile yapıldığının araştırılması için suç duyurusunda bulunulmuştur” ifadelerini kullandı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.04.2020 Güncelleme Tarihi: 25.04.2020
ABONE OL
'CHP'NİN İSTANBUL İL BAŞKANI BU FİLMİN YAPIMCISI MI?'

AK Parti İl Başkanı avukat , Mersin Erdemli ilçesinde çekilen kurgu görüntüler hakkında açıklamada bulundu.

"DÜNYADA BELKİ DE İLK KEZ BİR FİLMİN KAMERA ARKASI FİLMİN KENDİNDEN ÖNCE YAYIMLANDI"
Cesim Ercik, dünyada belki de ilk kez bir filmin filmin kendinden önce yayımlandığını belirterek, "Söz konusu röportajdan önce röportajın kamera arkası CHP'nin İstanbul İl Başkanı tarafından dolaşıma sokulmuştur. Ve CHP'nin İstanbul İl Başkanı hemen partimizi suçlayan bir pozisyon almıştır. Haliyle akıllara gelen ilk soru şudur: CHP'nin İstanbul İl Başkanı acaba bu filmin yapımcısı mıdır?" diye sordu.

AK Parti Mersin İl Başkanlığı kurgu görüntüler için harekete geçti! 'CHP'nin İstanbul İl Başkanı acaba bu filmin yapımcısı mıdır?' | Video AK PARTİ MERSİN İL BAŞKANLIĞI KURGU GÖRÜNTÜLER İÇİN HAREKETE GEÇTİ! 'CHP'NİN İSTANBUL İL BAŞKANI ACABA BU FİLMİN YAPIMCISI MIDIR?' | VİDEO


Cesim Ercik, İl Başkanı tarafından yayınlanan videoyla ilgili suç duyurusunda bulunacaklarını aç��kladı ve "Söz konusu video ve bu videodaki şahıslar ile ilgili olarak AK Parti Mersin İl Başkanlığı olarak bu videonun kim ya da kimlerin yönlendirmesi ile yapıldığının araştırılması için suç duyurusunda bulunulmuştur" ifadelerini kullandı.



CANAN KAFTANCIOĞLU, KURGU GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI!
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından açıklamada bulundu ve "Şovu da rolü de kim yapıyor daha iyi anlayabilmek için buyrun öyleyse.. Ne yaparsanız yapın #HalkınBelediyeleri vatandaşa hizmet etmeye devam edecek" iddiasında bulundu. Kaftancıoğlu, söz konusu paylaşımına görüntü de eklendi.

Söz konusu kurgu görüntülerde; bir kameramanın bir kişiye 'ne yapılan limon alımıyla ilgili konuşma yaptıkları görülüyor.



İŞTE O AÇIKLAMA
AK Parti Mersin İl Başkanı avukat Cesim Ercik'in açıklaması şöyle:

"'da dolaşan ve ilimiz Erdemli ilçesinde çekildiği iddia edilen bir videonun mesnetsiz bir şekilde partimize yönelik bir antipropaganda aracı olarak kullanılmasına ilişkin bir açıklama yapılması gerekli görülmüştür.

"Buna göre; söz konusu video ve bu videodaki şahıslar ile ilgili olarak AK Parti Mersin İl Başkanlığı olarak bu videonun kim ya da kimlerin yönlendirmesi ile yapıldığının araştırılması için suç duyurusunda bulunulmuştur."

"Videoda yer alan bazı şahısların partimize yakın paylaşımlarının olması eylemlerinin sorumluluğunu partimize yüklemez ve her yaptıklarının partimizi bağlayacağı anlamına gelmez."

"Videodan ve videodaki şahısların paylaşımlarından yola çıkılarak partimizin suçlanması da asla kabul edilemez."



"Kaldı ki dünyada belki de ilk kez bir filmin kamera arkası filmin kendinden önce yayımlanmasıdır. Söz konusu röportajdan önce röportajın kamera arkası CHP'nin İstanbul İl Başkanı tarafından dolaşıma sokulmuştur. Ve CHP'nin İstanbul İl Başkanı hemen partimizi suçlayan bir pozisyon almıştır. Haliyle akıllara gelen ilk soru şudur: CHP'nin İstanbul İl Başkanı acaba bu filmin yapımcısı mıdır?"

"Ortada bir kumpas varsa bu kumpas en çok partimizi hedef almaktadır. Bu video üzerinden partimize yapılan saldırılar da bunun apaçık kanıtıdır."

"Partimiz adalete sonuna kadar güvenmektedir. Ve söz konusu video ile ilgili de hukuki olarak tüm girişimler yapılmıştır."

KENAN KIRAN / SABAH

CHP'li Canan Kaftancıoğlu polisleri şehit eden MLKP terör örgütü kurucularından Hasan Ocak’ı “Komutan” diye övmüş! CHP'Lİ CANAN KAFTANCIOĞLU POLİSLERİ ŞEHİT EDEN MLKP TERÖR ÖRGÜTÜ KURUCULARINDAN HASAN OCAK’I “KOMUTAN” DİYE ÖVMÜŞ!
Son dakika: CHP'li Canan Kaftancıoğlu soruşturma şoku! İletişim Başkanı Altun'un evinin fotoğraflanması için talimat vermişti SON DAKİKA: CHP'Lİ CANAN KAFTANCIOĞLU SORUŞTURMA ŞOKU! İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN'UN EVİNİN FOTOĞRAFLANMASI İÇİN TALİMAT VERMİŞTİ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA