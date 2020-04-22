22 Nisan 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Başkan Erdoğan Huber Köşkü'nde torunlarıyla buluştu

Başkan Erdoğan Huber Köşkü'nde torunlarıyla buluştu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, çalışmalarını sürdürdüğü Huber Köşkü'nde torunlarıyla bir araya geldi. Cumhurbaşkanlğı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya hesabından ve torunlarının fotoğrafını paylaştı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.04.2020
ABONE OL
BAŞKAN ERDOĞAN HUBER KÖŞKÜ'NDE TORUNLARIYLA BULUŞTU

Çalışmalarını Huber Köşkü'nde sürdüren , torunlarıyla bir araya geldi. Erdoğan'ın fotoğrafını Cumhurbaşkanlğı Sözcüsü İbrahim Kalın sosyal medya hesabından paylaştı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA