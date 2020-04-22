Başkan Erdoğan Huber Köşkü'nde torunlarıyla buluştu
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, çalışmalarını sürdürdüğü Huber Köşkü'nde torunlarıyla bir araya geldi. Cumhurbaşkanlğı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya hesabından Başkan Erdoğan ve torunlarının fotoğrafını paylaştı.
Çalışmalarını Huber Köşkü'nde sürdüren Başkan Erdoğan, torunlarıyla bir araya geldi. Erdoğan'ın fotoğrafını Cumhurbaşkanlğı Sözcüsü İbrahim Kalın sosyal medya hesabından paylaştı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Kuruluş Osman 18. yeni bölüm canlı izle
- Batman'da bir köy karantinaya alındı
- Bakan üstüne basarak söyledi! İşte başarının sırrı
- Saat 21.00'de 23 limanda İstiklal Marşı okunacak
- Romanya'da korona tedbirleri hafifletilecek
- 23 Nisan'ın ‘minik ünlüleri’! Aileler evlerinde hazırladı
- THY'den 23 Nisan'a özel uçuş
- Almanya'da koronada ölen Türklerin sayısı 100 oldu
- Şanlıurfa'da dehşete düşüren görüntüler! "5 yıldır mücadele ediyoruz"
- Akrabaların kanlı kavgası! 1 can gitti
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Marketler sokağa çıkma yasağında çalışıyor mu? 23-24-25-26 Nisan'da A101, ŞOK, BİM, Migros açık mı, kapalı mı?
- e-Devlet 1.000 TL pandemi sosyal destek başvurusu nasıl yapılır? 3. faz sosyal yardım başvuru şartları neler?
- 2020 Ramazan pidesi fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte İstanbul, Ankara, İzmir pide fiyatları...
- Ramazan imsakiyesi 2020: İlk sahur ve iftar vakti saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Ramazan imsakiyesi
- Son dakika: Otobüs seferleri ne zaman açılacak? Şehir dışına çıkma yasağı ne zaman bitecek?
- Ziya Selçuk tarih verdi! Okullar Mayıs'ta açılacak mı? Yazın okul olacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- KPSS 2020/6 tercih kılavuzu: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personel alımı kadro dağılımı ve başvuru şartları
- LGS Nisan ayı 2. örnek sorular listesi! MEB LGS sayısal - sözel örnek soru ve cevap anahtarı! 2020 LGS ne zaman?
- Kargo firmaları sokağa çıkma yasağında çalışıyor mu? 23-24-25-26 Nisan'da kargolar açık mı, kapalı mı?
- 23 Nisan şiirleri ve resimleri! 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel en güzel 2-4-6 kıtalık şiirler
- BİM'in bu cuma indirimleri satışta! 22 Nisan 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?
- 22 Nisan Türkiye koronavirüs haritası! Türkiye corona virüsü vaka ve ölüm sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanlığı tablosu