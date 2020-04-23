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Başkan Erdoğan Bakara Suresi'nin 183. ayetini paylaştı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan ayı nedeniyle Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu. Bakara Suresi'nin 183. ayetinin yer aldığı bir görseli paylaşan , "Hoş geldin ya Şehr-i Ramazan" notunu düştü.

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Giriş Tarihi: 23.04.2020 Güncelleme Tarihi: 23.04.2020
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BAŞKAN ERDOĞAN BAKARA SURESİ'NİN 183. AYETİNİ PAYLAŞTI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ramazan ayının başlamasıyla dolayısıyla Twitter hesabından "Hoş geldin ya Şehr-i Ramazan." ifadesinin yer aldığı bir paylaşım yaptı.

Erdoğan, Kabe görselinin yer aldığı iletisinde "Ey iman edenler, Allah'a karşı gelmekten sakınmanız için oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı." ifadesinin yer aldığı Bakara Suresi'nin 183. ayetini de paylaştı.

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