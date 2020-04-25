Kahramanmaraş'ta silahlı şahıs, 2 saat arayla 2 kişiyi vurdu
Kahramanmaraş'ta Kuzey Çevre Yolu Cancık Mağaraları mevkiinde ve Osman Gazi Mahallesi'nde Sıddık L. isimli şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenle 2 saat arayla Harun N. ile Hamza G.'yi tabancayla vurarak yaralayıp, kaçtı.
İlk olay, saat 10.00 sıralarında Kuzey Çevre Yolu Cancık Mağaraları mevkiinde meydana geldi. Bacağından yaralı olarak hastaneye giden Harun N., Sıddık L.'nin kendisini tabancayla vurup, otomobille kaçtığını söyledi. Harun N.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
2 SAAT SONRA YİNE SİLAHA SARILDI
Olaydan yaklaşık 2 saat sonra Sıddık L., bu kez Osman Gazi Mahallesi'nde Hamza G.'nin evine gitti. Sıddık L., dışarıya çağırdığı Hamza G.'nin her iki bacağına ateş ederek otomobille kaçtı.
EŞİ GÖZYAŞLARIN A BOĞULDU
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye götürülen Hamza G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, eşi gözyaşlarına boğuldu.
POLİS PEŞİNDE
Olay yerlerinde incelemelerde bulunan güvenlik güçleri, Sıddık L.'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
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