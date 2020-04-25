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Kahramanmaraş'ta silahlı şahıs, 2 saat arayla 2 kişiyi vurdu

'ta mevkiinde ve Osman 'nde Sıddık L. isimli şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenle 2 saat arayla Harun N. ile Hamza G.'yi tabancayla vurarak yaralayıp, kaçtı.

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Giriş Tarihi: 25.04.2020 Güncelleme Tarihi: 25.04.2020
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2 SAAT ARAYLA DEHŞET! KİMSE SEBEBİNİ BİLMİYOR

İlk olay, saat 10.00 sıralarında mevkiinde meydana geldi. Bacağından yaralı olarak hastaneye giden Harun N., Sıddık L.'nin kendisini tabancayla vurup, otomobille kaçtığını söyledi. Harun N.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

2 SAAT SONRA YİNE SİLAHA SARILDI

Olaydan yaklaşık 2 saat sonra Sıddık L., bu kez Osman 'nde Hamza G.'nin evine gitti. Sıddık L., dışarıya çağırdığı Hamza G.'nin her iki bacağına ateş ederek otomobille kaçtı.

EŞİ GÖZYAŞLARIN A BOĞULDU

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye götürülen Hamza G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, eşi gözyaşlarına boğuldu.

POLİS PEŞİNDE

Olay yerlerinde incelemelerde bulunan güvenlik güçleri, Sıddık L.'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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