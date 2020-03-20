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Son dakika | Çinli uzmanlardan Covid-19'un yeni belirti konusunda flaş uyarı!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 20.03.2020 Güncelleme Tarihi: 20.03.2020
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ÇİN'DEN UYARI GELDİ! KORONAVİRÜSTE YENİ BELİRTİ...

haberi... (Covid-19) tüm dünyayı kasıp kavuruyor. 10 binden fazla ölüme neden olan koronavirüs hakkında uzmanlardan yeni açıklamalar da gelmeye devam ediyor. Çinli uzmanlar, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ishal, iştahsızlık ve bulantı gibi sindirim sistemini etkileyen yeni semptomları konusunda uyardı. İşte koronavirüsteki o belirtiler...

'deki 3 hastanede 204 enfekte kişi üzerinde yapılan incelemenin bulguları, "American Journal of Gastroenterology" adlı dergide yayımlandı.

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