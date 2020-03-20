Son dakika | Çinli uzmanlardan Covid-19'un yeni belirti konusunda flaş uyarı!
Son dakika haberi... Koronavirüs (Covid-19) tüm dünyayı kasıp kavuruyor. 10 binden fazla ölüme neden olan koronavirüs hakkında uzmanlardan yeni açıklamalar da gelmeye devam ediyor. Çinli uzmanlar, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ishal, iştahsızlık ve bulantı gibi sindirim sistemini etkileyen yeni semptomları konusunda uyardı. İşte koronavirüsteki o belirtiler...
Çin'deki 3 hastanede 204 enfekte kişi üzerinde yapılan incelemenin bulguları, "American Journal of Gastroenterology" adlı dergide yayımlandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- ABD, IKBY’de vize uygulamasını askıya aldı
- Yasağı delen Fransız gençlerin sözleri şoke etti!
- Yunanistan'dan "Hitler" zulmü! Amaç "kör" etmek...
- Vatandaşlara kritik uyarı! Asla bunlara itibar etmeyin
- Rusya'dan sevindiren haber! Korona aşısı denemeleri başladı
- Rus siyasetinde ikinci Putin ismi!
- Korona aile yemeğinde bulaştı!
- Bangladeş'te 20 liralık koronavirüs tanı kiti keşfedildi
- Macron'dan corona salgını ile ilgili flaş sözler!
- Corona virüs yoğun bakımından video paylaştı!
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: Türkiye'de sokağa çıkma yasağı var mı? Bakan Albayrak açıkladı!
- Diyanet 2020 kandil günleri: Yarın kandil mi? 21 Mart Cumartesi yarın ne kandili var?
- 20 Mart mazot gübre desteği yattı mı? 2020 Mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak? İşte ödeme tarihleri...
- Son dakika: 2020 Fındık desekleme parası yattı mı? TC kimlik no 0, 2, 4, 7, 6, 8 fındık destek ödemeleri ne zaman?
- Son dakika: Tokat Niksar'da korkutan deprem! 20 Mart Kandilli son depremler
- Son dakika: TUS sonuçları açıklandı! 2020 TUS sınav sonuçları, kontenjanları ve taban puanları sorgulama
- Son dakika: Başkan Erdoğan talimat vermişti! Af ne zaman çıkacak? 2020 Mahkumlara ceza indirimi son durum nedir?
- TOKİ Başakşehir kura sonuçları isim listesi: 2020 İstanbul Başakşehir 2+1 3+1 TOKİ kura çekimi sonuçları sorgulama
- Son dakika: Türkiye'de corona virüsü kaç kişi öldü? Corona virüsü kaç kişiye bulaştı? Vaka sayısı kaç?
- Son dakika: Kamuda esnek çalışma var mı? Kamuda evden çalışma olacak mı? Bakan Albayrak açıkladı!
- Son dakika: ÖSYM sınav takviminde güncelleme: 2020 MSÜ, MBSTS, YDS, EKPSS, ALES sınavları ertelendi mi?
- Son dakika: Türkiye'de corona virüsünden ölenlerin isimleri açıklandı mı? Coronadan ölenler kimler?