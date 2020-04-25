CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden kurgu ropörtaj!

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden gıda yardımı kolisi alan ve "İşsizim. Büyükşehirden başka gelen olmadı. İlk feda kendimi bu ülkenin vatandaşı gibi hissettim" şeklindeki ifadeleriyle gündeme gelen Ali Genlik'in, gerçek dışı açıklamalarda bulunduğu ortaya çıktı.

İŞİ VE SOSYAL GÜVENCESİ VAR, DEVLETE YARDIM İÇİN BAŞVURMAMIŞ!

"İşsizim" diyen Ali Genlik'in, Ortaköy'de bir kafetaryada şef olarak çalıştığı, sosyal güvencesi olmadığına yönelik ifadesinin de gerçeği yansıtmadığı, sigortasının devam ettiği öğrenildi.

Ali Genlik'in, "Devlete başvurduk. Devlet bana tekrar geri döndü. 50 bin tane soru soruyor" şeklindeki ifadesinin doğru olmadığı, corona günlerinde devlete yardım için başvurmadığı kaydedildi.

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NE YAKIN HESAPLAR VİDEOYU PAYLAŞTI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından finanse edildiği ifade edilen sosyal paylaşım siteleri, 16 Nisan 2020 ve 18 Nisan 2020 tarihlerinde ilginç paylaşımda bulundu.

CHP'li üst düzey yöneticilerin de paylaştığı tweette; İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden gıda yardımı alan bir vatandaşın, "Önemli olan koli değil yemesek de olur. Önemli olan hatırlanmak.. Büyükşehirden başka gelen olmadı" şeklindeki sözleri kamuoyunda geniş yankı buldu.

İBB tarafından finanse edildiği ifade edilen sosyal medya hesapları tarafın paylaşılan röportajın kurgu röportaj olduğu tespit edildi.

GENLİK'İN, "İLK DEFA BU ÜLKENİN BİR VATANDAŞI OLDUĞUNU HİSSETTİK" İDDİASI!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden gıda yardımı alan Ali Genlik, ilk defa bu ülkenin bir vatandaşı olduğunu hissettiğini iddia ediyor.

Ali Genlik, İstanbul Büyükşehir Belediyesi görevlisine şunları söylüyor:

"Büyükşehir Belediyesi olarak geldiniz, hoş geldiniz. İlk defa bu ülkenin vatandaşı olarak kendimizi hissettik. Yaklaşık olarak iki aya yakın oldu, evdeyiz. Ne uğrayan var, ne soran var. Bütün başvuruları yaptık. Devlete başvurduk. Devlet bana tekrar geri döndü. 50 bin tane soru soruyor. Soru sorduktan sonra diyor ki; 'Kaymakamlığa git.' Hem bana 'Dışarı çıkma' diyor, hem de 'Çık. Kaymakamlığa git' diyor. Ben yaklaşık 2.5 aydır evdeyiz. Bizi işten de çıkardılar. Ne bir sosyal güvencemiz var. İlk kez bugün Büyükşehir Belediyesi bana yardım kolisi getirdi. Ben bu ülkenin bir vatandaşı olduğumu hissettim. Biz kendimizi çok yalnız hissettik. Kapı kapı gelip oy istiyorsunuz, Allah İmamoğlu'ndan razı olsun. Seviyoruz onu. İlk defa bu ülkenin bir vatandaşı olduğunu hissettik. Önemli değil bu. Bunu yemesen de olur. Ama hatırlanmak, sahiplenmek önemlidir. Yardımlarınız için teşekkür ederiz."

"BİZİ İŞTEN DE ÇIKARDILAR", CAFETARYADA ÇALIŞIYOR GÖZÜKÜYOR!

Ali Genlik'in, "Ben yaklaşık 2.5 aydır evdeyiz. Bizi işten de çıkardılar" şeklindeki iddiası gerçeği yansıtmıyor. Ali Genlik'in, Ortaköy'de bir kafetaryada şef olarak çalıştığı öğrenildi. Genlik, kafeteryada çalışma kaydının devam ettiği ifade edildi.

"SOSYAL GÜVENCEMİZ YOK" DEDİ, SİGORTASI DEVAM EDİYOR

Ortaköy'de bir kafetaryada çalışan Ali Genlik'in; "Ne bir sosyal güvencemiz var" şeklindeki sözlerinin de gerçeği yansıtmadığı öğrenildi. Ali Genlik'in, sigortasının devam ettiği kaydedildi.

"DEVLETE BAŞVURDUK" DEDİ, DEVLETE HİÇBİR BAŞVURUSU BULUNMUYOR!

Ali Genlik'in, "Devlete başvurduk. Devlet bana tekrar geri döndü. 50 bin tane soru soruyor" şeklindeki ifadelerinin doğru olmadığı ifade ediliyor. Ali Genlik'in, koronavirüs sürecinde devlete kayıtlı hiçbir başvurusunun olmadığı öğrenildi.

GENELGEYE GÖRE 2.5 AY DEĞİL 1 AYDIR İŞE GİTMİYOR

Ali Genlik, 2.5 aydır çalışmadığını iddia ediyor. İçişleri Bakanlığı'nın kafeteryaları kapatma genelgesi 16 Mart 2020 tarihinde yayınlandı. Ali Genlik'in videosunun 16 Nisan'da yayınlandığı, 2,5 ay değil 1 aydır işe gitmediği ifade edildi.

İMAMOĞLU'NU DESTEKLEYEN BİRÇOK FOTOĞRAFI BULUNUYOR

Ali Genlik'in, sosyal paylaşım sitelerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu destekleyen birçok fotoğrafın olduğu öğrenildi.

(KENAN KIRAN - SABAH)