Yargıtay üyesinden teröristbaşı Gülen'e sert sözler: Hainlikleri çok eski
Yargıtay Üyesi ve 2014 yılında FETÖ'cü yargı üyelerini alt ederek HSK seçimlerini kazanan ekibin önde gelen isimlerinden HSYK eski üyesi İsa Çelik, “Ermeni soykırımı”diye Ermeni Patriğine mektup yazan FETÖ elebaşına sosyal medya adresinden çok sert tepki gösterdi. Çelik, "Bunların hainliği bilindiğinden de eski veya kesin genlerinde bir sorun var; Yıl 1965...Kırklareli vaizi hangi yetki ile veya nereden icap etmişse Ermeni Patriğine mektup yazma ve sözde Ermeni soykırımını kabul etme ihtiyacı hissetmiş..."dedi.
HSYK eski üyesi İsa Çelik
Bu mektubu twetter adresinden paylaşarak sert tepki gösteren Yargıtay Üyesi İsa Çelik FETÖ'cülerin hainliklerinin eski olduğunun altını çizerek genlerinde bir sorun olabileceğine işaret etti. Çelik, "Bunların hainliği bilindiğinden de eski veya kesin genlerinde bir sorun var; Yıl 1965...Kırklareli vaizi hangi yetki ile veya nereden icap etmişse Ermeni Patriğine mektup yazma ve sözde ermeni soykırımını kabul etme ihtiyacı hissetmiş..." dedi.
İşte o mektup
İDDİANAMEYE GİRMİŞTİ
Bu mektup İzmir'de hazırlanan FETÖ iddianamesine de girmişti. O iddianamede Papa'nın 100 yıldır kullanmadığı "in pecture" uygulamasıyla Gülen'i "Kilisenin bağrına bastığı gizli evladı" olarak atadığı bilgisine yer verilmişti.
(HAYRETTİN ŞAŞMAZ - SABAH)
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