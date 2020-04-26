TRT eski Genel Müdürü Şenol Demiröz hayatını kaybetti! Şenol Demiröz kimdir?
Başkan Erdoğan'ın İBB Başkanlığı döneminde yakın mesai arkadaşları arasında bulunan, TRT Eski genel müdürü Şenol Demiröz vefat etti. Şenol Demiröz bir süredir kanser tedavisi görüyordu.
TRT Eski Genel Müdürü ve kültür adamı Şenol Demiröz 70 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir kanser tedavisi gören Demiröz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İBB Başkanlığı döneminde yakın mesai arkadaşları arasındaydı.
O dönem Kültür İşleri Dairesi'ni yöneten Demiröz, Başbakanlığı döneminde de Erdoğan tarafından TRT Genel Müdürlüğü görevine getirilmişti.
ŞENOL DEMİRÖZ KİMDİR?
23 Mayıs 1950, Adapazarı doğumlu. Sakarya Lisesinde okudu. 1971 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın - Yayın Yüksek Okulu'ndan mezun oldu. Maliye Bakanlığı Gelirler Müdürlüğü, Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nde Halkla İlişkiler Uzmanı ve Başbakanlık Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı'nda Basın Müşavirliği görevlerinde bulundu. Şaban Karataş döneminde TRT'de Genel Müdür Program Uzmanı olarak 1976 yılında göreve başladı. TV Dairesi Yayın Planlama Müdürlüğü ve Yayın Planlama Dairesi Planlama Uzmanlığı görevlerinde bulundu.
TRT'deki görevinden 1982 yılında ayrılıp, film sektörüyle ilgili kuruluşlarda şirket yöneticiliği, film yapımcılığı ve belgesel film yönetmenliği çalışmaları yaptı. Ajans 1400'ü kurdu. "Türk Vakıf Medeniyeti" başlıklı belgesel çalışmasıyla "Kültür Bakanlığı Sinema Başarı Ödülü" ve "Türkiye Milli Kültür Vakfı Türk Kültürü'ne Hizmet Ödülü" aldı.
Nisan 1994'te İstanbul Kültür ve Sanat Ürünleri Tic. AŞ. Genel Müdürlüğü görevine getirildi. Mayıs 1994 tarihinde ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kültürel ve Sosyal İşleri Daire Başkanlığı'na atandı. Taksim Sanat Galerisi Jüri Başkanlığı görevinin yanı sıra Şehir Tiyatroları Repertuar Kurulu Başkanlığı görevini yürüttü. Çok sayıda uluslararası ve ulusal ölçekli festival ve etkinliğe ve Türki Cumhuriyetler konulu yapımlara imza attı.
2004 yılında TRT Genel Müdürü olarak atandı. 2005 yılında ise emekli olarak görevi bıraktı. Evli ve iki çocuk babasıdır.
Yönetmenliğini Yaptığı Belgesel Filmler
Dünyada Türk Vakıf Medeniyeti - 1989
Kültür Bakanlığı Sinema Başarı Ödülü.
Türkiye Milli Kültür Vakfı Türk Kültürü'ne Hizmet Ödülü.
Mısırdaki Kölemen Devletinin Muhteşem Anıtları -
Veda Çizgisi -
Sabahın İlk Kapısı -
Ergiri -
Filistin'de Bir Osmanlı Üçlemesi -
Ölüler Şehri -
Tiran - Akçahisar -
Yapımcı Filmografisi
Hattat Hamid -
Bedia Muvahhid -
Tezhip Sanatında İki Usta -
Dünyada Türk Vakıf Medeniyeti -
Kuş Sayfaları - / Tv Dizisi
Türk Vakıf Medeniyeti - 1985
Türkiye Yazarlar Birliği TV, Belgesel Ödülü.
İstanbul Çeşmeleri: Sudaki Yansımalar - 1999
3. Uluslararası İstanbul Arkeoloji Filmleri Festivalinde gösterildi.
JÜRİ ÜYELİKLERİ
4. Altın Safran Belgesel Film Festivali, Profesyonel Belgesel Film, Seçici Kurul Üyeliği. 2003
Taksim Sanat Galerisi Jüri Başkanlığı. 1994
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Başkan Erdoğan'dan koronavirüs diplomasisi
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Ülkemle gurur duyuyorum
- CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden kurgu ropörtaj!
- Ölüm orucu üzerinden provokasyon!
- Cumhuriyet kime nasıl ve ne zaman hizmet etti? Geçmişten bugüne Cumhuriyet Gazetesi gerçeği!
- Yargıtay üyesinden FETÖ elebaşına sert sözler
- İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan koronavirüs mücadelede verilen destekleri açıkladı
- MSB açıkladı! 32 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
- Kaç Türk vatandaşı yurda getirildi? Bakan açıkladı
- Bill Gates, Vuhan Enstitüsü ve DSÖ arasında derin korona bağlantıları!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Hangi Osmanlı padişahı şehzadeyken Amasya'da sancak beyliği yapmamıştır?
- Hangisi bir prenslik değildir? Kim Milyoner Olmak İster son bölüm (25 Nisan)
- Tarzan filmlerinde 12 kez başrol oynayan Johnny Weissmuller Olimpiyat oyunlarının hangi dalında 5 altın madalya sahibidir?
- A101 28 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu: A101'de salı günü hangi ürünler olacak? İşte indirim listesi...
- Ziraat Bankası 6 ay sonra ödemeli kredi başvurusu ne zaman sonuçlanır? 10.000 TL destek kredisi şartları neler?
- Tarih açıklandı! AVM'ler ne zaman açılıyor? Alışveriş Merkezleri Mayıs'ta açılacak mı?
- Son dakika: İl dışı yasağı ne zaman kalkacak? Şehirler arası yolculuk ne zaman başlayacak?
- Açıköğretim öğrencileri dikkat! AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 AÖF online sınav ne zaman son?
- Milli Savunma Bakanlığı son dakika! Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2000/2 Mayıs celbi askerlik yeri belli mi?
- 0,49 faizli destek kredisi! 10.000 TL 6 ay geri ödemesiz kredi başvuru ekranı! 36 ay taksit ödemesi kaç para?
- Son dakika: Okullar ne zamana kadar tatil? 4 Mayıs'ta okullar açılacak mı? Yaz tatili iptal mi edildi?
- Evde Ramazan pidesi nasıl yapılır? Yumurtalı Ramazan pidesi malzemeleri ve tarifi! İşte evde pide yapılışı...