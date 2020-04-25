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75'ten fazla ülkeden 40 bini aşkın Türk vatandaşı yurda getirildi

tarafından yapılan açıklamada, krizin başından itibaren yaklaşık 75'den fazla ülkeden 40 bini aşkın Türk vatandaşının yurda getirildiği duyuruldu.

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Giriş Tarihi: 25.04.2020 Güncelleme Tarihi: 25.04.2020
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DEV TAHLİYE OPERASYONU! DÜNYADA BENZERİ YOK

'ndan yurt dışından edilen Türk vatandaşları ile ilgili son dakika açıklaması geldi.

GÖZLEM SÜRELERİ DOLANLAR TAHLİYE EDİLDİ

Açıklamada, Gözlem süresi dolan 32 bin 763 kişi tahliye edildi" denildi. Ayrıca iki günde 5 bin 38 vatandaşın da ülkeye getirildiği bilgisi paylaşıldı.

DÜNYADA BENZERİ YOK

Dışişleri Bakanlığı, 75'den fazla ülkeden 40 bini aşkın Türk vatandaşının tahliyesinin tamamlandığını, bugün itibarıyla 23 bin 530 kişinin öğrenci yurtlarında kaldığını bildirdi.

10 TÜRK VATANDAŞI YURT DIŞINDA HAYATINI KAYBETTİ

Dışişleri Bakanlığı, üzücü bir haberi de paylaştı. nedeniyle yurt dışında 23-24 Nisan tarihlerinde 10 Türk vatandaşı daha hayata veda etti.

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