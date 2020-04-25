75'ten fazla ülkeden 40 bini aşkın Türk vatandaşı yurda getirildi
Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, krizin başından itibaren yaklaşık 75'den fazla ülkeden 40 bini aşkın Türk vatandaşının yurda getirildiği duyuruldu.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yurt dışından tahliye edilen Türk vatandaşları ile ilgili son dakika açıklaması geldi.
GÖZLEM SÜRELERİ DOLANLAR TAHLİYE EDİLDİ
Açıklamada, Gözlem süresi dolan 32 bin 763 kişi tahliye edildi" denildi. Ayrıca iki günde 5 bin 38 vatandaşın da ülkeye getirildiği bilgisi paylaşıldı.
DÜNYADA BENZERİ YOK
Dışişleri Bakanlığı, 75'den fazla ülkeden 40 bini aşkın Türk vatandaşının tahliyesinin tamamlandığını, bugün itibarıyla 23 bin 530 kişinin öğrenci yurtlarında kaldığını bildirdi.
10 TÜRK VATANDAŞI YURT DIŞINDA HAYATINI KAYBETTİ
Dışişleri Bakanlığı, üzücü bir haberi de paylaştı. Koronavirüs nedeniyle yurt dışında 23-24 Nisan tarihlerinde 10 Türk vatandaşı daha hayata veda etti.
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