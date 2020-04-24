Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Ermeni Patriği'ne mektup: Asla izin vermedik, vermeyeceğiz
Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patriği Maşalyan'a mektup gönderdi. Başkan Erdoğan "1. Dünya Savaşı'nda can veren Osmanlı Ermenilerini anıyorum. Tek bir vatandaşımızın bile ötekileştirilmesine izin vermeyiz" ifadelerini kullandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patriği Maşalyan'a mektup gönderdi.
Mektupta, "Tek bir vatandaşımızın dahi ötekileştirilmesine, inancı ve kimliğinden dolayı farklı muamele görmesine asla izin vermedik, vermeyeceğiz. Anadolu'nun bağrından doğmuş birlikteliğimizi görmezden gelerek tarihten husumet çıkarmaya çalışan çevrelere fırsat verilmemelidir." ifadeleri kullanıldı.
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