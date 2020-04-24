Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Ermeni Patriği'ne mektup: Asla izin vermedik, vermeyeceğiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patriği Maşalyan'a mektup gönderdi.

Mektupta, "Tek bir vatandaşımızın dahi ötekileştirilmesine, inancı ve kimliğinden dolayı farklı muamele görmesine asla izin vermedik, vermeyeceğiz. Anadolu'nun bağrından doğmuş birlikteliğimizi görmezden gelerek tarihten husumet çıkarmaya çalışan çevrelere fırsat verilmemelidir." ifadeleri kullanıldı.