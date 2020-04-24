24 Nisan 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Ermeni Patriği'ne mektup: Asla izin vermedik, vermeyeceğiz

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Ermeni Patriği'ne mektup: Asla izin vermedik, vermeyeceğiz

Son dakika haberine göre , 'a gönderdi. Başkan Erdoğan "1. Dünya Savaşı'nda can veren Osmanlı Ermenilerini anıyorum. Tek bir vatandaşımızın bile ötekileştirilmesine izin vermeyiz" ifadelerini kullandı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.04.2020 Güncelleme Tarihi: 24.04.2020
ABONE OL
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ERMENİ PATRİĞİ'NE MEKTUP

, 'a gönderdi.

Mektupta, "Tek bir vatandaşımızın dahi ötekileştirilmesine, inancı ve kimliğinden dolayı farklı muamele görmesine asla izin vermedik, vermeyeceğiz. Anadolu'nun bağrından doğmuş birlikteliğimizi görmezden gelerek tarihten husumet çıkarmaya çalışan çevrelere fırsat verilmemelidir." ifadeleri kullanıldı.

Son dakika: Başkan Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüştü SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN, ALMANYA BAŞBAKANI ANGELA MERKEL İLE GÖRÜŞTÜ
Başkan Erdoğan Bakara Suresi'nin 183. ayetini paylaştı BAŞKAN ERDOĞAN BAKARA SURESİ'NİN 183. AYETİNİ PAYLAŞTI
Başkan Erdoğan, Kanada Başbakanı Trudeau ile görüştü BAŞKAN ERDOĞAN, KANADA BAŞBAKANI TRUDEAU İLE GÖRÜŞTÜ
Başkan Erdoğan miniklerle İstiklal Marşını okudu BAŞKAN ERDOĞAN MİNİKLERLE İSTİKLAL MARŞINI OKUDU

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA