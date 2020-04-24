Son dakika: Başkan Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüştü

SON DAKİKA HABERİ: Başkan Recep Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile kritik bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.





GÖRÜŞMEDE KORONA VE İŞ BİRLİĞİ ELE ALINDI



İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Merkel görüşmesinde, Kovid-19 ile mücadelede ve salgın sonrası dönemde atılacak adımlarla ilgili iş birliği imkanları ile ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.