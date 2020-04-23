Başkan Erdoğan, Kanada Başbakanı Trudeau ile görüştü
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile görüştü. Görüşmede koronavirüsle mücadele ele alındı.
Erdoğan-Trudeau görüşmesinde, Kovid-19'a karşı küresel mücadelede iş birliği konuları ve ikili ilişkiler ele alındı.
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