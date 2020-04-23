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Başkan Erdoğan, Kanada Başbakanı Trudeau ile görüştü

Son dakika haberi... Başkan , Başbakanı Justin Trudeau ile görüştü. Görüşmede koronavirüsle mücadele ele alındı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.04.2020 Güncelleme Tarihi: 23.04.2020
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BAŞKAN ERDOĞAN, KANADA BAŞBAKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Erdoğan-Trudeau görüşmesinde, Kovid-19'a karşı küresel mücadelede iş birliği konuları ve ikili ilişkiler ele alındı.

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