Son dakika: Manisa'dan kahreden haber! Corona virüs şüphesiyle hastaneye kaldırılan yaşlı adam intihar etti
Son dakika haberine göre Manisa'nın Salihli ilçesinde özel bir bakımevinde kalan ve böbrek yetmezliği tedavisi gören 67 yaşındaki adam, Kovid-19 şüphesiyle kaldırıldığı hastanenin 3. katından atlayarak intihar etti.
Manisa'nın Salihli İlçesinde özel bir bakımevinde kalan ve böbrek yetmezliği sebebiyle tedavi gören 1953 doğumlu R.Ç. isimli yaşlı adam diyaliz sonrası ateşinin yükselmesi sonucu 21 Nisan günü Salihli Devlet Hastanesinde Kovid-19 şüphesi ile gözlem altına alındı.
3. KATTAN ATLADI
Yaşlı adam bu sabah saat 08.55 sıralarında hastanenin 3. katındaki odasının penceresinden atlayarak beton zemine çakıldı.
TEST SONUCU NEGATİF ÇIKTI
Ağır yaralanan yaşlı adam yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, yaşlı adamın yapılan Kovid-19 testinin negatif çıktığı öğrenildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Son dakika: Dışişleri'nden ABD Başkanı Trump'a 1915 tepkisi
- Başkan Erdoğan'dan Ermeni Patriği'ne mektup
- Muğla'da korkutan deprem!
- Başkan Erdoğan, Merkel ile görüştü
- Dünya Sağlık Örgütü neden eleştiriliyor?
- Koronavirüs vaka sayısı kaç oldu?
- Tunç Soyer'den İzmir'de şoke eden sözler
- Okullar ne zaman açılacak?
- 105. yıl! Çanakkale'de şehitlerimiz anıldı
- Virüsle mücadelenin isimsiz kahramanları!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- BİM 28 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu: BİM'de salı gününe BOREL el dezenfektanı damga vuracak
- Dünya koronavirüs haritası canlı! Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı ne kadar? 24 Nisan koronodan kaç kişi öldü?
- Milyonlar bekliyor! 1.000 TL sosyal yardım ne zaman sonuçlanır? Pandemi sosyal destek başvuru formu ve şartları
- MEB açıklamaları: Okullar ne zaman açılacak? Mayıs'ta okullar açılacak mı? Yazın okul var mı?
- Son dakika: 8 Mayıs'ta AVM'ler açılacak mı? Alışveriş Merkezleri ne zaman açılacak?
- Akşam ezanı saat kaçta? 24 Nisan İstanbul, Ankara, İzmir iftar saati kaçta? Akşam namazı nasıl kılınır?
- AÖF sonuçları ne zaman açıklanır? 2020 AÖF online sınav giriş nasıl yapılır? AÖF vize sınavı ne zaman bitiyor?
- 1.000 TL yardım ne zaman verilecek? e-Devlet pandemi sosyal destek başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler?
- Hz. Muhammed'in okuduğu Ramazan duası! Ramazan ayı ve oruç ile ilgili ayet ve hadisler
- Halkbank 10.000 TL kredi başvurusu nasıl yapılır? Halkbank 6 ay ödemesiz destek kredisi ne zaman sonuçlanır?
- MSB son dakika: Askerlik yerleri belli oldu mu? 2000/2 Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?
- Evde güllaç tarifi: Ramazan tatlısı güllaç nasıl yapılır? Güllaç yapımı için malzemeler neler?