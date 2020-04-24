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Son dakika: Manisa'dan kahreden haber! Corona virüs şüphesiyle hastaneye kaldırılan yaşlı adam intihar etti

Son dakika haberine göre 'nın Salihli ilçesinde özel bir bakımevinde kalan ve böbrek yetmezliği tedavisi gören 67 yaşındaki adam, Kovid-19 şüphesiyle kaldırıldığı hastanenin 3. katından atlayarak etti.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.04.2020
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KORONA ŞÜPHESİYLE HASTANEYE KALDIRILAN YAŞLI ADAM İNTİHAR ETTİ

'nın Salihli İlçesinde özel bir bakımevinde kalan ve böbrek yetmezliği sebebiyle tedavi gören 1953 doğumlu R.Ç. isimli yaşlı adam diyaliz sonrası ateşinin yükselmesi sonucu 21 Nisan günü Salihli Devlet Hastanesinde Kovid-19 şüphesi ile gözlem altına alındı.

3. KATTAN ATLADI
Yaşlı adam bu sabah saat 08.55 sıralarında hastanenin 3. katındaki odasının penceresinden atlayarak beton zemine çakıldı.

TEST SONUCU NEGATİF ÇIKTI
Ağır yaralanan yaşlı adam yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, yaşlı adamın yapılan Kovid-19 testinin negatif çıktığı öğrenildi.

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