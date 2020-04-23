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CHP’den çirkin algı operasyonu! Başkan Erdoğan'ı, parlamentoya karşı gibi göstermeye çalıştılar

, Başkan ’ın parlementer sistem ile ilgili söylediği sözleri sosyal medyadan paylaşıp sanki parlamentoya karşıymış gibi algı oluşturmaya çalıştı. CHP İl Başkanlığı resmi Twitter hesabından paylaşılan algı videosu tepki çekti.

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Giriş Tarihi: 23.04.2020 Güncelleme Tarihi: 23.04.2020
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CHP’DEN ÇİRKİN ALGI OPERASYONU!

'de başkanlık sistemini de içeren anayasa değişikliği halk oylaması 16 Nisan 2017 yılında gerçekleştirildi. Sandıktan %51,41 oranında "Evet" oyu çıkmasının ardından Cumhurbaşkanlık Hükümet Sistemi kabul edilmiş oldu. Genel seçimlerin yapıldığı 24 Haziran 2018 tarihinde ise Başkan %52,6 oy oranıyla seçimi kazandı ve Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi'nin ilk başkanı oldu.

CHP’den çirkin algı operasyonu! Başkan Erdoğan'ı, parlamentoya karşı gibi göstermeye çalıştılar CHP’DEN ÇİRKİN ALGI OPERASYONU! BAŞKAN ERDOĞAN'I, PARLAMENTOYA KARŞI GİBİ GÖSTERMEYE ÇALIŞTILAR

ÇİRKİN ALGI OPERASYONU

İl Başkanlığı 23 Nisan'ı fırsat bilip çirkin bir algı operasyonuna girşti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın iki farklı açıklamasında yer alan ve kesip biçildiği anlaşılan cümlelerin birleştirildiğini videoda, Başkan Erdoğan'ın "Bu sistem var ya bu sistem bileklerimizde prangaydı. Parlementer sistemin miladını doldurduğuna inanıyoruz" cümlelerini paylaştı. Bu video ile sanki, Başkan Erdoğan'ın sözlerinde meclisin miadı dolduğu söyleniyormuş gibi algı sunulmaya çalışıldı.

"PARLAMENTONUN DEĞİL, PARLAMENTER SİSTEMİN MİADINI DOLDURDUĞUNA İNANDIĞINI VURGULUYOR"

Oysaki söz konusu açıklamada Başkan Erdoğan, parlamentonun değil, parlamenter sistemin miadını doldurduğuna inandığını vurguluyor. Parlamenter sistem Cumhurbaşkanlığı halkın onayıyla 2017 yılında dönüştü. Ancak parlamento yani meclis çalışmalarını sürdürüyor.

(DAMLA KAYA / SABAH)

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