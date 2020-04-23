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CHP'den terör destekçisi BirGün gazetesine reklam desteği!

Her fırsatta hükümeti ve aldığı kararları eleştiren , sempazitanlığıyla bilinen BirGün gazetesine reklam vermek için adeta sıraya girdi. CHP’li 38 belediye, şehit askerlerimize ‘şehit’ diyemeyen PKK sevicisi BirGün gazetesine 23 Nisan için reklam verdi. Sözde Atatürk’ün partisinin düşmanı olan bir gazeteye verdiği destek büyük tepki çekti.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.04.2020 Güncelleme Tarihi: 23.04.2020
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CHP'DEN TERÖR DESTEKÇİSİ BİRGÜN'E REKLAM DESTEĞİ!

'li belediyeler, yayınlarıyla aleyhine propaganda yapan medya kuruluşlarına desteğini sürdürdü.

2019'un Ekim ayında 'na bağlı İSPARK'ın Cumhuriyet gazetesi ile günlük 4 bin 550 gazete için abonelik anlaşması yaptığı ortaya çıkarken kısa süre önce ise Türkiye genelinde birçok CHP'li belediye, belediye araçları ve belediyeye ait büfelerden Sözcü gazetesi dağıtmaya başlamıştı. Koronavirüs nedeniyle evlerinde kalan insanlara bir çok belediye gıda ve ihtiyaç yardımı yaparken CHP'li belediyelerin gazete dağıtması tepki çekmişti.

CHP'Lİ 38 BELEDİYE TERÖR DESTEKÇİSİ BİRGÜN'E REKLAM VERDİ
CHP'li belediyelerin Türkiye karşıtı yayın yapan medyaya desteğinin son ayağı ise Birgün gazetesi oldu.

Haber7'de yer alan habere göre, Türkiye'nin YPG'ye ve 'ya karşı operasyonlarında terör örgütlerinin diliyle yayın yapan, şehit olan askerlerimize 'şehit' diyemeyen Birgün gazetesine bugün tam 38 CHP belediyesi birden ilan verdi. Tirajı 5 bin bile olmayan ve hatta ilan veren bazı belediyelerin bulunduğu bölgede erişimi bile olmayan gazeteye bir anda bu kadar çok CHP'li belediyenin ilan vermesi büyük tepki çekti.

Sık sık terör örgütü yanlısı haberler yapan gazeteye, CHP'li belediyelerin ilan vererek on binlerce lira akıtması ise seçimlerde CHP'nin yaptığı ittifakı akıllara getirdi. 4 bin tirajlı gazeteye ilan veren CHP'li belediyelerin listesi şöyle oldu:

* Büyükşehir Belediyesi

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* Eskişehir Büyükşehir Belediyesi

*

*

* Büyükşehir Belediyesi

*

* Bilecik Belediyesi

* Belediyesi

*

* İstanbul

* İstanbul Bakırköy Belediyesi

* İstanbul Kadıköy Belediyesi

* İstanbul Ataşehir Belediyesi

* Bayraklı Belediyesi

* İzmir Selçuk Belediyesi

* İzmir Karabağlar Belediyesi

* İzmir Bornova Belediyesi

* İzmir Çeşme Belediyesi

* İzmir Karşıyaka Belediyesi

* İzmir Dikili Belediyesi

* İzmir Buca Belediyesi

* İzmir Çiğli Belediyesi

* İzmir Konak Belediyesi

* İzmir Gaziemir Belediyesi

* Mudanya Belediyesi

* Bursa Nilüfer Belediyesi

* Samsun Atakum Belediyesi

* Fethiye Belediyesi

* Muğla Bodrum Belediyesi

* Balya Belediyesi

* Balıkesir Burhaniye Belediyesi

* Aydın Efeler Belediyesi

* Aydın Kuşadası Belediyesi

* Aydın Didim Belediyesi

* Adana Seyhan Belediyesi

* Adana Çukurova Belediyesi

Başsavcılık’tan Cumhuriyet, Birgün ve Tele 1'in haberlerine yalanlama: Dezenformasyon amaçlı BAŞSAVCILIK’TAN CUMHURİYET, BİRGÜN VE TELE 1'İN HABERLERİNE YALANLAMA: DEZENFORMASYON AMAÇLI

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