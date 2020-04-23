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İzmir Müftülüğünden 'camide müzik yayını yapıldı' iddiasına yalanlama geldi

, sosyal medyada yer alan camide müzik yayını yapıldığı iddiasıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada iddia yalanlanırken, müzik yayınının camide değil, cami yakınındaki bir sitede yapıldığı belirtildi.

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Giriş Tarihi: 23.04.2020
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İZMİR MÜFTÜLÜĞÜNDEN 'CAMİDE MÜZİK YAYINI YAPILDI' İDDİASINA YALANLAMA GELDİ
, sosyal medyada yer alan camide müzik yayını yapıldığı iddiasını yalanladı. Müzik yayınının camide değil, cami yakınındaki bir sitede yapıldığı belirtildi.


GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR
Müftülüğünden yapılan açıklamada, ''Bugün bazı sosyal medya mecralarında yer alan Karşıyaka İlçemize bağlı İhsan Gültekin Camisi'nin hoparlöründen müzik yayını yapıldığı iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. Müzik yayınının camiden değil, caminin yakınındaki konut sitesinden yapıldığı ve gün içinde uzun süre devam ettiği tespit edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.'' denildi.





YENİÇAĞ'DAN MÜZİK YAYININA GÜZELLEME
MİT şehidinin ifşa edilmesi soruşturmasında tutuklanan Murat Ağırel'in de yazarlık yaptığı Yeniçağ Gazetesi haberi, "Türkiye bu imamı baş tacı edecek. Cami hoparlörlerinin sesini sonuna kadar açtı. Bütün şehir "Yaşa Mustafa Kemal Paşa" sesiyle inledi" ifadeleriyle hesaplarından paylaştı.

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