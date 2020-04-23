İzmir Müftülüğünden 'camide müzik yayını yapıldı' iddiasına yalanlama geldi
İzmir İl Müftülüğü, sosyal medyada yer alan camide müzik yayını yapıldığı iddiasıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada iddia yalanlanırken, müzik yayınının camide değil, cami yakınındaki bir sitede yapıldığı belirtildi.
İzmir İl Müftülüğü, sosyal medyada yer alan camide müzik yayını yapıldığı iddiasını yalanladı. Müzik yayınının camide değil, cami yakınındaki bir sitede yapıldığı belirtildi.
YENİÇAĞ'DAN MÜZİK YAYININA GÜZELLEME
MİT şehidinin ifşa edilmesi soruşturmasında tutuklanan Murat Ağırel'in de yazarlık yaptığı Yeniçağ Gazetesi haberi, "Türkiye bu imamı baş tacı edecek. Cami hoparlörlerinin sesini sonuna kadar açtı. Bütün şehir "Yaşa Mustafa Kemal Paşa" sesiyle inledi" ifadeleriyle sosyal medya hesaplarından paylaştı.
GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR
İzmir Müftülüğünden yapılan açıklamada, ''Bugün bazı sosyal medya mecralarında yer alan Karşıyaka İlçemize bağlı İhsan Gültekin Camisi'nin hoparlöründen müzik yayını yapıldığı iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. Müzik yayınının camiden değil, caminin yakınındaki konut sitesinden yapıldığı ve gün içinde uzun süre devam ettiği tespit edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.'' denildi.
YENİÇAĞ'DAN MÜZİK YAYININA GÜZELLEME
MİT şehidinin ifşa edilmesi soruşturmasında tutuklanan Murat Ağırel'in de yazarlık yaptığı Yeniçağ Gazetesi haberi, "Türkiye bu imamı baş tacı edecek. Cami hoparlörlerinin sesini sonuna kadar açtı. Bütün şehir "Yaşa Mustafa Kemal Paşa" sesiyle inledi" ifadeleriyle sosyal medya hesaplarından paylaştı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Ekrem İmamoğlu, çocukları siyasete alet etti
- Başkan Erdoğan Bakara Suresi'nin 183. ayetini paylaştı
- Gaziantep Valisi Davut Gül'den örnek davranış
- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Ramazan mesajı
- Başkan Erdoğan miniklerle İstiklal Marşını okudu
- Başkan Erdoğan, Kanada Başbakanı ile görüştü
- BM'den İsrail'e "Batı Şeria'yı ilhak" uyarısı
- Saraybosna'da dev Türk bayrağı
- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Mehmetçik ile birlikte İstiklal Marşı okudu
- Türkiye hep bir ağızdan İstiklal Marşı okudu
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Zonguldak sahur vakti 2020! 24 Nisan ilk imsak saat kaçta? 2020 Ramazan imsakiyesi iftar ve sahur vakti!
- Van, Yozgat sahur vakti 2020! 24 Nisan ilk imsak saat kaçta? 2020 Ramazan imsakiyesi iftar ve sahur vakti!
- Trabzon, Tunceli sahur vakti 2020! 24 Nisan ilk imsak saat kaçta? 2020 Ramazan imsakiyesi iftar ve sahur vakti!
- Tekirdağ, Tokat sahur vakti 2020! 24 Nisan ilk imsak saat kaçta? 2020 Ramazan imsakiyesi iftar ve sahur vakti!
- Şanlıurfa, Uşak sahur vakti 2020! 24 Nisan ilk imsak saat kaçta? 2020 Ramazan imsakiyesi iftar ve sahur vakti!
- Sinop, Sivas sahur vakti 2020! 24 Nisan ilk imsak saat kaçta? 2020 Ramazan imsakiyesi iftar ve sahur vakti!
- Samsun, Siirt sahur vakti 2020! 24 Nisan ilk imsak saat kaçta? 2020 Ramazan imsakiyesi iftar ve sahur vakti!
- Rize, Sakarya sahur vakti 2020! 24 Nisan ilk imsak saat kaçta? 2020 Ramazan imsakiyesi iftar ve sahur vakti!
- Osmaniye, Düzce sahur vakti 2020! 24 Nisan ilk imsak saat kaçta? 2020 Ramazan imsakiyesi iftar ve sahur vakti!
- Niğde, Ordu sahur vakti 2020! 24 Nisan ilk imsak saat kaçta? 2020 Ramazan imsakiyesi iftar ve sahur vakti!
- Muş, Nevşehir sahur vakti 2020! 24 Nisan ilk imsak saat kaçta? 2020 Ramazan imsakiyesi iftar ve sahur vakti!
- Muş, Nevşehir sahur vakti 2020! 24 Nisan ilk imsak saat kaçta? 2020 Ramazan imsakiyesi iftar ve sahur vakti!