Türkiye koronavirüs tedbirleri nedeniyle İstiklal Marşı için balkonlara çıktı

Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan kısıtlamalar nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için İstiklal Marşı evlerden okundu.

Başkan Erdoğan'dan İstiklal Marşı öncesi açıklamalar;

Aziz milletim, geleceğimizin teminatı sevgili çocuklar, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 100. kuruluş yıl dönümüne kavuşmanın gururunu yaşadığımız bu anlamlı günde ülkemizdeki ve dünyadaki tüm çocukların Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik ediyorum. 23 Nisan 1920'den bu güne meclisimizin çatısı altında Türkiye'nin istiklali, istikbali ve kalkınması için emek vermiş etmiş, tüm milletvekillerimize şükranlarımı sunuyorum. İstiklal Harbimizin Başkomutanı, TBMM'nin ilk başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum.

Bundan tam bir asır önce Ankara'da açılan Büyük Millet Meclisimiz, vatanımızın işgal edildiği bir dönemde milletimizin ve devletimizin hürriyet mücadelesinin merkezi olmuştur. Merhum Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşımızı kalemiyle değil yüreğinin her zerresinden kopup gelen vecd ile yazmıştır. Türkiye Cumhuriyet Devleti birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma anlayışı üzerinde inşa edilmiştir.

BAŞKAN ERDOĞAN ÖNDERLİĞİNDE İSTİKLAL MARŞI

Türkiye, Başkan Erdoğan'ın açıklamalarının ardından balkonlara çıkarak İstiklal Marşı okudu.

TBMM'nin 100. yılı tüm yurtta coşkuyla kutlandı.