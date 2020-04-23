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BM'den İsrail'e "Batı Şeria'yı ilhak" uyarısı

Birleşmiş Milletler Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nickolay Mladenov, 'in 'yı ilhak planları konusunda tepki gösterdi. Mladenov, bu tür bir adımın uluslararası hukuku ihlal edeceği, iki devletli çözümü bitireceği ve müzakerelerin yenilenmesine kapıları kapatacağını söyledi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 23.04.2020
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BM'DEN İSRAİL'E BATI ŞERİA'YI İLHAK UYARISI

Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nickolay Mladenov, 'i işgal altındaki 'yı ilhak planları konusunda uyararak, bu tür bir adımın uluslararası hukuku ihlal edeceği, iki devletli çözümü bitireceği ve müzakerelerin yenilenmesine kapıları kapatacağını söyledi.

Mladenov, BM Güvenlik Konseyini sorunu ve bölgedeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını hakkında video konferans yoluyla bilgilendirdi.

Salgınla mücadelede geçen ay İsrail ve Filistin arasında ''ilham veren'' iş birliği örneği sergilendiğini belirten Mladenov, ancak buna rağmen taraflar arasındaki çatışmaların da devam ettiğini ifade etti.

İsrail'i Batı Şeria'yı ilhak planları konusunda uyaran Mladenov, ''İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'yi ilhakına yönelik tehdit büyüyor. Bu tür bir adımın atılması uluslararası hukuku ihlal eder ve iki devletli çözüme darbe vurur, müzakerelerin yenilenmesine kapıları kapatır.'' değerlendirmesinde bulundu.

Mladenov, Filistin'in ise ilhakın gerçekleşmesi durumunda İsrail ile ikili bütün anlaşmaları iptal etmekle tehdit ettiğini kaydetti.

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