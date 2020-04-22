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Son dakika: Terör örgütü YPG/PKK'nın sızma girişimi engellendi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.04.2020
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YPG/PKK'NIN SIZMA GİRİŞİMİ ENGELLENDİ

Son dakika haberine göre 'de bölgesine sızma girişiminde bulunan terör örgütü / ile Suriye Milli () askerleri arasında çatışma çıktı.

'nın Ceylanpınar ilçesi karşısında yer alan ile terörden arındırılan Rasulayn ilçe merkezinin güneyindeki Tel Temır çevresinde terör örgütü /, askerlerinin bulunduğu cephe hatlarına sızma girişiminde bulundu.

Bunun üzerine SMO askerleri ile terör örgütü arasında çatışma yaşandı.

Şiddetli çatışmaların çıktığı bölgede, SMO askerlerince terör örgütünün sızma girişimleri engellendi.

Fırat'ın doğusunda işgalini sürdüren terör örgütü YPG/PKK, güvenli bölge çevresinden sık sık Rasulayn ve bölgelerini hedef alıyor.

9 Ekim 2019'da Fırat'ın doğusundaki terör örgütlerine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında 12 Ekim'de Rasulayn ilçe merkezini YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarmıştı.

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