Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından Sağlık Bakanı Koca'dan flaş açıklamalar
Son dakika haberi... Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca istişare edilen konuları ve koronavirüste son vaka sayılarını açıkladı. Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesini başarıyla sürdürdüğünü belirten Bakan Koca, "Erken teşhis ve tedavideki başarımız sayesinde her gün vefat sayılarının düştüğünü görüyoruz" şeklinde konuştu.
Koronavirüs Bilim Kurulu, saat 17.00'de telekonferans yöntemiyle toplandı. Vaka artışı ve hastaların durumunun ele alınacağı toplantıda, tanı ile tedavi konusunda dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeler değerlendirilecek, yeni önlemler ele alınacak.
İşte Bakan Koca'nın açıklamalarından derlenenler;
Salgının gerçeğini örtmek salgın kadar tehlikelidir. Bu mücadelenin şeffaflıkla yürütüldüğüne inananlara yürekten teşekkür ediyorum. Her şey aynısı gibi olsa ama güven olmasa bu noktaya gelemezdik. Bizlere güvenmeseydiniz kararlara itimat etmezdiniz. Bu güveni zedeleyecek sözlerin sahipleri bu tedbirleri tehlikeye atıyor. Sizlerden bu noktaya dikkat etmenizi istiyorum. Hastalığın bazı aşamaları ve ilgili tedavileri konusunda bilgiler vereceğim. Ölüm oranlarıyla ilgili bazı karşılaştırmalarda yapacağım.
BAKAN KOCA VAKA SAYILARINI AÇIKLADI
3 bin 83 yeni hasta tespit edildi. Toplam vaka sayımız 98 bin 674'e ulaştı. Son 24 saatte 117 hastamızı kaybettik. Toplam vefat sayısı 2 bin 376.
Dünya genelinde ölüm oranına en düşük ülkelerden biriyiz. Türkiye'de ölüm oranı 2,3.
"PANDEMİYE HAZIRLIK YAPMIŞTIK"
Hastanelerimizde ciddi bir rahatlama sağlayarak pandemiye hazırlık yapmıştık. Dünyada bu anlamda hazırlığın çok önemli olduğunu gösteren bir tablo. Biz yatak doluluk oranımızı yüzde 70'lerden yüzde 30'lara çektik. Bu süreçte yatak doluluk oranımızı da %60'a indirmiş durumdayız. Bu sayısal bilgiler hastanelerimizin salgınla mücadeleye nasıl hazırlandığını ortaya koymaktadır.
"AVRUPA'NIN ABD'NİN YAŞADIĞI TRAJEDİ YAŞANMADI"
Avrupa ülkelerinin, ABD'nin yaşadığını trajediyi yaşamamış, durum ortadadır. Dünyada Oisti ortalaması Türkiye'deki yatak sayısının iki katına yakın. Bu dönemde yarı yatak sayısına rağmen yatak doluluk oranımızın ne kadar düşük olduğunu görüyoruz. Avrupa ile Türkiye'deki yatak doluluk oranını karşılaştırınca ilginç bir tablo çıkmaktadır. Türkiye'de her 3 yataktan 2 tanesi boştur. Avrupa'da tüm yatakların dolu olduğu ortamda aradaki fark görünmektedir.
Türkiye'de vakaların pnömoniye dönüşme oranı. Yani vakaların zatüreye dönme oranı her geçen gün azalmaktadır.
YOĞUN BAKIMLARDAKİ VEFAT ORANLARI
Erken teşhis ve tedavideki başarımız sayesinde her gün vefat sayılarının düştüğünü görüyoruz. Bu kadar tedbirli olmamış olsaydık çok yüksek ölüm oranlarına sahip olurduk. ABD ve Avrupa ülkelerinden farklı olmazdık. Bu dönemde %74'te yoğun bakımda vefat edenlerin oranı. Entübe hastalarının da %4'e kadar ölüm oranının düştüğünü gördük. Dünyada %50 vakaların kaybettiğini söylemek istiyorum.
Yaptığımız matematiksel modellemeler, yıllarla yaptığımız karşılaştırmalara göre strateji belirliyoruz. Tedbirlerimizi de bu yönde sürdürüyoruz. Kurallara uymamız ölçüsünde normalleşme takvimi gecikmeyecektir. Bayram sonrasında kademeli olarak normalleşme sürecine geçmemiz tedbirlere uymamızdan geçmektedir. Her gün virüsü ve hastalığı daha iyi tanımalı mücadelede bilinç kazanmalıyız. Hastalığın nasıl seyrettiğini çok iyi öğrenmeliyiz. İzolasyondan, sosyal mesafe kuralından taviz vermemeliyiz. Salgının bu noktadan sonra nasıl seyredeceğine uyguladığımız tedbirlerle biz karar vereceğiz.
KALABALIK İFTARLARI GELECEK YILA ERTELEYELİM
Cuma günü Ramazan başlıyor. Sanıyorum ki en özeli, insana onu günlük alışkanlıkların dışına çıkaran bir gücü vermesidir. Bir karara uyma ve onu bozma sınavı olmasıdır. Bugünlerde tam ihtiyaç duyduğumuz şeydir. Oruç tutanların Ramazan'da tedbirlere daha sıkı uyacağına inanıyorum. Kalabalık iftarları, iftar sohbetlerini lütfen gelecek yıla erteleyelim.
Detaylar gelecek...
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