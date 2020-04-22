Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: 73 ilimizde...
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yurt dışındaki vatandaşların tahliye operasyonunun detaylarını anlattı. Fuat Oktay, "Şu anda 73 ülkeden müracaat eden 26 bine yakın vatandaşımız var. Bu daha da artarak devam ediyor" dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yurt dışındaki vatandaşların tahliye operasyonunun detaylarını anlattı. Fuat Oktay, "Şu anda 73 ülkeden müracaat eden 26 bine yakın vatandaşımız var. Bu daha da artarak devam ediyor" şeklinde konuştu
Fuat Oktay şu açıklamalarda bulundu,
"Bir önceki ve şu an devam eden operasyonlara baktığımızda, vatandaşlarımız 73 ilimizde 87 yurdumuzda misafir ediliyor.
"(Koronavirüsle mücadele) Türkiye, sağlık yatırımları ile şehir hastaneleri ile kendinden emindi. Sağlık Bakanlığımız çok hızlı bir şekilde bu altyapıyı organize etti. Bu noktada çok ciddi şekilde bütün dünyaya örnek teşkil ettik
İnşallah bayrama kadar bu virüsle mücadelede çok ciddi bir yol almış oluruz ki öyle tahmin ediyoruz. Dolayısıyla vatandaşlarımız belki birçok şeyin de yeniden canlanabileceği bir ortamda ikinci bir bayramı da yaşamış olurlar diye ümit ediyoruz"
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