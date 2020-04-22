22 Nisan 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: 73 ilimizde...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: 73 ilimizde...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.04.2020
ABONE OL
CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI: 73 İLİMİZDE...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı , yurt dışındaki vatandaşların tahliye operasyonunun detaylarını anlattı. Fuat Oktay, "Şu anda 73 ülkeden müracaat eden 26 bine yakın vatandaşımız var. Bu daha da artarak devam ediyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı , yurt dışındaki vatandaşların tahliye operasyonunun detaylarını anlattı. Fuat Oktay, "Şu anda 73 ülkeden müracaat eden 26 bine yakın vatandaşımız var. Bu daha da artarak devam ediyor" şeklinde konuştu

Fuat Oktay şu açıklamalarda bulundu,

"Bir önceki ve şu an devam eden operasyonlara baktığımızda, vatandaşlarımız 73 ilimizde 87 yurdumuzda misafir ediliyor.

"(Koronavirüsle mücadele) Türkiye, sağlık yatırımları ile şehir hastaneleri ile kendinden emindi. Sağlık Bakanlığımız çok hızlı bir şekilde bu altyapıyı organize etti. Bu noktada çok ciddi şekilde bütün dünyaya örnek teşkil ettik

İnşallah bayrama kadar bu virüsle mücadelede çok ciddi bir yol almış oluruz ki öyle tahmin ediyoruz. Dolayısıyla vatandaşlarımız belki birçok şeyin de yeniden canlanabileceği bir ortamda ikinci bir bayramı da yaşamış olurlar diye ümit ediyoruz"

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA