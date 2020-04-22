Son dakika: İçişleri Bakanlığı açıkladı: 52 bin personel katılıyor
İçişleri Bakanlığı 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ve Ramazan ayın öncesi 31 il başta olmak üzere ülke genelinde bugün marketler /süpermarketler ve pazar yerleri, fırınlara yönelik sosyal mesafe ve bulaşın engellenmesi, alınan tedbirlere uyulup uyulmadığı ile pazar ve marketlerde fahiş fiyat uygulanmasının engellenmesine yönelik yoğun denetim gerçekleştirecek.
Bakanlığın emniyet, jandarma ve sahil güvenlik ekipleri 23-26 Nisan günlerinde uygulamaya konulacak sokağa çıkma kısıtlaması ve Ramazan ayı öncesi 31 il başta olmak üzere ülke genelinde market, pazar yeri, alış veriş merkezlerinde sosyal mesafe kuralının özellikle bugün 15:00-24:00 saatleri arasında bozulabileceği gerekçesiyle bu yerlerdeki denetimlerine ağırlık verecek. 30 bin 930 emniyet, 20 bin 608 jandarma ve 682 sahil güvenlik personeli olmak üzere toplam 52 bin 220 personel ve 219 dedektör köpeğin katılacağı denetimler, önceden tespit edilmiş 3.321 noktada gerçekleştirilecek.
DETAYLI DENETİM
Denetimlerde, alınan kararlar doğrultusunda süresiz kapatılan işyerlerinin kapalı olup olmadığı, çalışma saatleri yeniden düzenlenen işyerlerinin belirlenen saatlerde faaliyet gösterip göstermediği ve kapanış saatlerine riayet edip etmediği kontrol edilecek.
Semt pazarları, marketler, fırınlar, petrol istasyonları vb. işyerlerinde 10m²'ye 1 kişi düşecek şekilde müşteri kabulü ve dışarıda sıra bekleyen şahısların sosyal mesafe kuralı ile sokağa çıkma yasağına tabii tutulan 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların yasağa uyup uymadığı denetlenecek.
Denetimlerde ayrıca, toplu taşıma ve ticari taksilerin yolcu kapasiteleri, plaka kısıtlamaları, araç içerisinde maske kullanımı ve diğer kurallar ile ilgili alınan tedbirlere uyup uymadığına bakılacak.
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